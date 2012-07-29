88 هزار بهره بردار کشاورزی در استان زنجان فعال است

محمد رضا نهاوندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، مساحت شهرستان زنجان را شش هزار و 763 کیلومتر یاد کرد و افزود: شهرستان زنجان 30 درصد مساحت استان را تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: بیش از 25 درصد روستاهای استان در شهرستان زنجان است چرا که این شهرستان 287 روستا دارد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان، میزان بارندگی شهرستان زنجان را 295 میلی متر اعلام کرد و گفت: این استان متوسط بارندگی استان را دارد.

نهاوندی پور افزود: شهرستان زنجان هزار و 33 رشته چشمه ، 122 دهنه قنات و هزار و 288 چاه عمیق و غیر عمیق دارد.



وی تاکید کرد: شهرستان زنجان 258 هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد که 40 درصد اراضی استان در شهرستان زنجان وجود دارد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان در ادامه گفت: 36 هزار هکتار از اراضی شهرستان زنجان به صورت آبی و 221 هزار هکتار از اراضی این شهرستان دیم است.

نهاوندی پور یاد آور شد: در استان زنجان 80 درصد اراضی دیم و 20 درصد اراضی آبی می باشد و در شهرستان زنجان 14 درصد اراضی آبی و 86 درصد دیم است.

وی افزود: اراضی آبی شهرستان زنجان کمتر از متوسط استانی است بنابراین نیازمند اعتبارات ویژه ای است.