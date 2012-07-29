به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نمایشگاه نشریات خانوادگی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه مطبوعات، ارتقای هرم آگاهیهای عمومی، افزایش سواد رسانهای و قدرت تشخیص و انتخاب مردم در حوزه رسانه از 23 تا 30 شهریورماه سال 1391 در محل سالن مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
نمایشگاه نشریات خانوادگی به نشریات و رسانههایی اختصاص دارد که زمینه، موضوع و ماهیت آنها در خدمت اطلاعرسانی، آموزش و تفریح و سرگرمی نهاد خانواده و اعضای آن باشد.
تمام نشریاتی که با موضوع خانه و خانواده، مدیریت خانه، مهارتهای زندگی، تعلیم و تربیت و مشاوره خانوادگی منتشر میشود تا نشریات عمومی حوزه تعلیمات دینی، معلومات عمومی، طنز و تفریح و سرگرمی، آشپزی، دکوراسیون، تغذیه، سلامت و ورزش همگانی که مورد نیاز هر یک از اعضای خانواده اعم از کودکان، نوجوانان، جوانان، بانوان و سالمندان خانوادهها است، میتوانند در این نمایشگاه شرکت کنند.
متقاضیان میتوانند از فردا دوشنبه 9 مرداد برای ثبت نام به مؤسسه نشرآوران به نشانی تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، خیابان شهید اکبری، پلاک 24 مراجعه کنند.
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