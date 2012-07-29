مسافربران شخصی حق فعالیت در شیراز ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا اسماعیلی با بیان اهمیت جلوگیری از فعالیت خودروهای مسافرکش شخصی در سطح شهرشیراز اظهار داشت: سازمان تاکسیرانی با هماهنگی نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی ورانندگی شیراز موظف است، به منظور جلوگیری از فعالیت این گروه از خودروها در سطحشهر شیراز اعمال قانون کنند.

وی با بیان اینکه مسافرکش های شخصی فرصت دارند تاپایان مردادماه به منظور ثبت نام و تشکیل پرونده و دریافت کد از طریق سازمان تاکسیرانی شیراز اقدام کنند، یادآورشد: ساماندهی مسافرکشها در سطح شهرشیراز به منظور حفظ امنیت مسافران اجرا می شود تا مسافرکشهایی که به طور غیر مجازو بدون کد اقدام به جابه جایی مسافران می کنند شناسایی شوند.



اسماعیلی تصریح کرد: برنامه های بازدارنده ای برای جلوگیری از فعالیت مسافرکشهای شخصی غیر مجاز و بدون کد در نظرگرفته شده که در این راستا از ابتدای شهریورماه سال جاری خودورهای مسافرکش بدونمجوز تاکسیرانی و بدون کد توقیف و به پارکینگ برای سیر مراحل قانونی هدایت میشوند.

اتاق بازرگانی موتور محرک بخش خصوصی فارس

استاندار فارس در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان فارس با اشاره به اینکه برای دستیابی به صادرات مناسب باید برنامه ریزی بلند مدت در دستور کار مسئولان و فعالان بخش خصوصی قرار گیرد، اظهار داشت: انتظار از بخش خصوصی و مسئولین اتاق بازرگانی پایبندی به تعهدات و ایفای نقش فعال در امر صادرات است.

حسین صادق عابدین با اشاره به اینکه با تلاش شرکت آسمان در استان فارس، امکان صادرات هوایی محصولات کشاورزی از طریق پروازهای این شرکت فراهم شده، افزود: بخش خصوصی باید با حضور فعال در عرصه صادرات محصولات کشاورزی، تولید کنندگان این بخش را به تولید محصولات با کیفیت بالاتر ترغیب کند تا شرایط به رسیدن به وضعیت مطلوب در صادرات غیر نفتی فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید جلوتر از بخش دولتی حرکت کند تصریح کرد: تقویت و ارتقای توان اتاق بازرگانی موجب خورسندی مدیریت ارشد استان است و انتظار داریم اتحادیه های تحت پوشش اتاق بازرگانی، حرفه ای تر و اصولی تر در راستای توسعه استان اقدام کنند.

استاندار فارس با تاکید بر این که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس باید اهداء جوایز صادراتی صادر کنندگان را پیگیری و سازمان جهادکشاورزی با ارائه تسهیلات لازم و تثبیت قیمت محصولات کشاورزی، صادرات این بخش را تسهیل کند، اظهار داشت: ظرفیت های بخش کشاورزی فارس بسیار بالاست و با برنامه ریزی اصولی می توان از این توان بالقوه حداکثر بهره برداری را داشت.

صادق عابدین ادامه داد: اتحادیه صادر کنندگان باید نیازهای صادراتی خود در بخش کشاورزی را به سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعلام کنند و این سازمان به منظور برآورده کردن نیازهای صادراتی استان برنامه ریزی لازم را صورت دهد.