تمرین پرسپولیس پشت درهای بسته/ رویانیان مانع از انتشار نامه هاشمیان شد!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت پرسپولیس، "مانوئل ژوزه" پیش از این نیز اعلام کرده بود که تمرینات پرسپولیس 48 ساعت قبل از بازی، حتما پشت درهای بسته برگزار می‌شود و در سایر روزهای تمرینی، برنامه مورد نظر خود را اعلام خواهد کرد تا از طریق سایت رسمی باشگاه پرسپولیس به اطلاع خبرنگاران و هواداران برسد.

تمرین امروز در حالی انجام می‌شود که کادر پزشکی تیم پرسپولیس اعلام کرد؛ هیچ بازیکنی مصدوم نیست و تمامی بازیکنان برای تمرینات گروهی آماده هستند.

از سوی دیگر وحید هاشمیان با ارسال ایمیلی پاسخ نامه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس را داد و در بخشی از این نامه، پرسپولیس را خانه ورزشی خود تلقی کرده و از تلاش‌های شبانه روزی محمد رویانیان در راستای پیشرفت و بهبود وضعیت باشگاه پرسپولیس تقدیر و تشکر کرده است.

متن این نامه کوتاه اما گویا حاوی نکات مهمی درباره وضعیت کنونی باشگاه پرسپولیس و همچنین تاثیر نامه ارسالی محمد رویانیان است. رویانیان اما این اجازه را به روابط عمومی باشگاه پرسپولیس نداد که نامه هاشمیان در سایت رسمی باشگاه پرسپولیس منتشر شود.

محمد رویانیان در این خصوص گفت: از نامه پر مهر و محبت وحید هاشمیان تقدیر و تشکر می‌کنم اما صلاح نمی‌دانم این نامه منتشر شود زیرا نمی‌‎خواهم ستاره پرافتخار، با اخلاق و بدون حاشیه فوتبال ایران را برای خود و مدیریت باشگاه پرسپولیس هزینه کنم. هاشمیان بازیکن بزرگ و ارزشمندی است و ارزش‌های چنین بازیکنانی که مایه افتخار و مباهات فوتبال ایران و پرسپولیس هستند، به هر نحوی باید حفظ شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: بزودی با تشکیل کمیته‌ای متشکل از مدیران و معاونان باشگاه پرسپولیس برای ‌برگزاری یک بازی خداحافظی با شکوه به منظور تجلیل و قدردانی از وحید هاشمیان اقدام خواهیم کرد.

در خبر دیگری که روی خروجی سایت باشگاه پرسپولیس قرار گرفته است، فرهاد بیاشاد، رئیس کمیته اقتصادی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد کارت شارژ هواداری پرسپولیس به منظور تسهیل دریافت کارت‌های هواداری با توزیع گسترده در سطح کشور عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: با عرضه این کارت، هواداران پرسپولیس می‌توانند با خرید کارت‌ها که در سه قیمت ارائه می‌شود و ارسال شماره آن وارد جریان دریافت کارت هواداری شوند. به این ترتیب صدور کارت هواداری به شکل ساده‌تر و با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

رئیس کمیته اقتصادی باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: به طور همزمان اقدامات باشگاه برای در اختیار گذاشتن خدمات ویژه به دارندگان کارت‌های هواداری نیز ادامه دارد که نتایج آن بزودی اعلام خواهد شد.