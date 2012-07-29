اهدای هر واحد خون سه نفر را از مرگ نجات می دهد

ابراهیم سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از هر واحد خونی سه نوع فرآورده خونی مانند گلبول قرمز، پلاکت و پلاسما برای افراد نیازمند تهیه می شود.

وی افزود: از پلاکت برای درمان بیماران سرطانی و شیمی درمانی، از گلبول قرمز برای بیماران تصادفی که نیازمند جراحی هستند و از پلاسمای خون جهت درمان افرادی که دچار سوختگی شده اند استفاده می شود.

وی در ادامه درباره سالروز تاسیس سازمان انتقال خون درایران گفت: اولین سازمان انتقال خون کشور در سال 1353 تاسیس و از آن پس کار تهیه، تولید و تامین خون و فرآورده های خونی مورد نیاز مراکز درمانی به عهده این مرکز گذاشته شد.

وی تصریح کرد: تا قبل از تاسیس سازمان انتقال خون درکشور کار تهیه خون به صورت پراکنده توسط سازمان جمعیت هلال احمر و همچنین به طور مستقل در بیمارستان ها صورت می گرفت.

سلطانیان جایگاه سازمان انتقال خون ایران را در مقایسه با سایر سازمان های انتقال خون در دنیا خوب ارزیابی کرد و گفت: اکنون سازمان های انتقال خون کشور دارای پیشرفته ترین امکانات در زمینه تهیه خون و فرآورده های خونی هستند.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه در پایان اضافه کرد: همه ساله در نهم مرداد ماه و مصادف با سالروز تاسیس سازمان انتقال خون کارکنان نمونه این مرکز مورد تقدیر و قدردانی قرار می گیرند.