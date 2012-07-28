  1. ورزش
۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

پایان کار سولماز عباسی با کسب عنوان ششم/ برخورداری به فینال نرسید

پایان کار سولماز عباسی با کسب عنوان ششم/ برخورداری به فینال نرسید

دومین روز بازی‎های المپیک لندن با کسب عنوان ششمی برای سولماز عباسی در رقابت‎های روئینگ و ناکامی ابراهیم برخورداری در صعود به فینال رقابت‎های تفنگ بادی 10 متر مردان همراه بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، سولماز عباسی، نماینده روئینگ ایران در بازی‌های المپیک المپیک 2012 لندن، در گروه یک این رقابت‎ها با ثبت زمان 8 دقیقه و 17 ثانیه و 46 صدم ثانیه در جایگاه ششم قرار گرفت.

وی در این مسابقه با ورزشکارانی از آرژانتین، برزیل، نیوزلند، لیتوانی و ایرلند رقابت کرد. در این بخش از مسابقات نماینده استرالیا با ثبت زمان 7 دقیقه و 40 ثاینه و 24 صدم ثانیه اول شد و پاروزنان لیتوانی و ایرلند جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش مسابقات تیراندازی ماده تپانچه بادی 10 متر مردان بازی‌های المپیک 2012، ابراهیم برخورداری با کسب 569 امتیاز در جایگاه سی و سوم جدول 44 نفره قرار گرفت و از صعود به مرحله نهایی بازماند. فینال این بخش از مسابقات هنوز به پایان نرسیده است.

کد مطلب 1660249

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