پایان کار سولماز عباسی با کسب عنوان ششم/ برخورداری به فینال نرسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، سولماز عباسی، نماینده روئینگ ایران در بازی‌های المپیک المپیک 2012 لندن، در گروه یک این رقابت‎ها با ثبت زمان 8 دقیقه و 17 ثانیه و 46 صدم ثانیه در جایگاه ششم قرار گرفت.

وی در این مسابقه با ورزشکارانی از آرژانتین، برزیل، نیوزلند، لیتوانی و ایرلند رقابت کرد. در این بخش از مسابقات نماینده استرالیا با ثبت زمان 7 دقیقه و 40 ثاینه و 24 صدم ثانیه اول شد و پاروزنان لیتوانی و ایرلند جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش مسابقات تیراندازی ماده تپانچه بادی 10 متر مردان بازی‌های المپیک 2012، ابراهیم برخورداری با کسب 569 امتیاز در جایگاه سی و سوم جدول 44 نفره قرار گرفت و از صعود به مرحله نهایی بازماند. فینال این بخش از مسابقات هنوز به پایان نرسیده است.