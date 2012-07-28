مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان مرکزی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد سیدمجتبی آل یاسین را به عنوان مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی منصوب کرد.



وی در این حکم آمده است: با توجه به سوابق، تجربیات و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم شما را به سمت مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی منصوب می نمایم امید است با توکل و استعانت از خداوند متعال ودر چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و همکاری و تعامل با مدیران ذیربط در انجام امور محوله موفق باشید.