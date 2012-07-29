ساختار مرغداریهای گلستان اصلاح می شود

قدرت الله مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اصلاح ساختار مرغداریها در سال گذشته از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها 9 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات ارائه شد.
وی اصلاح ساختار مرغداری و تراکم مرغداری در واحد سطح را از اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.
مقصودلو بیان داشت: بر این اساس 30 تا 50 درصد واحد مرغداریها افزایش سطح پیدا می کنند.
مدیر امور طیور جهادکشاورزی گلستان گفت: در سالجاری نیز از محل توسعه بخش کشاورزی اعتباری برای این کار در نظرگرفته شد که تسهیلاتی با نرخ هفت درصد ارائه می شود.
وی تاکید کرد: با نوسازی و بازسازی واحدهای مرغداری، راندمان تولید ارتقا می یابد.
وی شمار مرغداریهای گوشتی فعال در استان را 750 واحد اعلام کرد.
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