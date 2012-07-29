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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

مقصودلو:

ساختار مرغداریهای گلستان اصلاح می شود

ساختار مرغداریهای گلستان اصلاح می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور طیور جهادکشاورزی گلستان از اجرای طرحی برای اصلاح ساختار مرغداریهای استان خبر داد.

قدرت الله مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اصلاح ساختار مرغداریها در سال گذشته از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها 9 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات ارائه شد.

وی اصلاح ساختار مرغداری و تراکم مرغداری در واحد سطح را از اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

مقصودلو بیان داشت: بر این اساس 30 تا 50 درصد واحد مرغداریها افزایش سطح پیدا می کنند.

مدیر امور طیور جهادکشاورزی گلستان گفت: در سالجاری نیز از محل توسعه بخش کشاورزی اعتباری برای این کار در نظرگرفته شد که تسهیلاتی با نرخ هفت درصد ارائه می شود.

وی تاکید کرد: با نوسازی و بازسازی واحدهای مرغداری، راندمان تولید ارتقا می یابد.

وی شمار مرغداریهای گوشتی فعال در استان را 750 واحد اعلام کرد.

کد مطلب 1660257

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