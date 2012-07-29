اعمال سیاستهای تشویقی برق گلستان برای صنایع

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر کارخانجات و یا صنایع روزهای تعطیلی خود را به روز دیگری غیر از جمعه انتقال دهند و یا از دیزل برای مصرف برق استفاده کنند، تشویقهای ویژه ای از سوی توزیع برق برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

وی تعداد مشترکان استان را بیش از 560 هزار مشترک اعلام کرد و گفت: 952 روستای بالای 10 خانوار جمعیت در استان برقدار هستند و هیچ روستایی بالای 20 خانوار، بی برق نداریم.

وی با تاکید بر مصرف بهینه برق گفت: گرمای زودرس خردادماه سالجاری سبب افزایش مصرف برق شد که در برخی واقع این میزان افزایش حدود 100 درصد بوده است.

شهابی از مشترکان خواست تا در مصرف برق صرفه جویی کنند و گفت: هنگام استفاده از کولر از دیگر وسایل انرژی بر مانند اتو و .. استفاده نشود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: امسال 11 روستای زیر 20 خانوار استان برق دار می شود که 570 میلیون تومان برای آن هزینه می شود.