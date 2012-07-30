نشریه قرآنی کوثر در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین شماره از نشریه دانشجویی "کوثر" توسط کانون قرآن و عترت خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود منتشر شد.

نشریه "کوثر" در این شماره خود به مطالبی چون از بهار طراوت تا بهار تلاوت، فرشته ها حتما می آیند، گلستان غزل، بانوی آلمانی، تاثیرات روانی دعا، آشپزی، انواع چشم در قرآن، داروی فراموشی، بخشی از مناجات شهید چمران و عناوینی دیگر پرداخته است.

کوثر به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت، مدیر مسئولی مرضیه فاتح، سردبیری معصومه قلیچ خانی و زیر نظر هیئت تحریریه منتشر می شود.

سومین شماره مجله شیمی کوانتومی و اسپکترومتری در دانشگاه آزاد شاهرود منتشر شد

سومین شماره از مجله علمی پژوهشی "شیمی کوانتومی و اسپکترومتری" توسط گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود منتشر شد.

در این شماره از نشریه "شیمی کوانتومی و اسپکترومتری" مقالاتی چون مطالع نظری تاثیر کرنش بر رفتار غیر عادی مکانیکی بعضی از نانو لوله های تک دیواره زیگزاگ کربنی، شبیه سازی نانو لوله های کربنی و سیلیکونی در محلول، بررسی نظری توتومریسم در مولکول متیل استواستات، مطالعات نظری روی جانشینی هالوژن در موقعیت آلفای ترکیب 1 و 1 و 1 - تری فلورو - 5 و 5 - دی متیل - 2و 4 - هگزان دی ان و عناوینی دیگر به چشم می خورد.

این نشریه به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، مدیر مسئولی بهزاد چهکندی، سردبیری دکتر سید فرامرز طیاری، مدیریت داخلی دکترمهدی نکویی و زیر نظر هیئت تحریریه و داوران منتشر می شود.

نشریه " شیمی کوانتومی و اسپکترومتری" که مقالات علمی پیرامون گرایش های مختلف شیمی را در خود جای داده است در تیراژ 1000 نسخه رنگی منتشر می شود.

چاپ مقاله هیئت علمی بخش فیزیک واحد گرمسار در مجله "آی اس آی"

مقاله صابر زرین کمر عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار با همکاری دکتر حسن حسن آبادی و مهندس حامد رحیم اف از دانشکده های فیزیک و کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود با عنوانApproximate Solutions of Klein-Gordon Equation with Kratzer Potential در مجله آی اس آی Advances in High Energy Physics با ضریب تاثیر چهار و نیم به چاپ رسید.

در این مقاله معادله نسبیتی کلین-گوردون تحت بر هم کنش های برداری و اسکالر کراتزر با روشی شبه-تحلیلی حل شده است.

این معادله پیچیده با روشی متفاوت و ساده در این مقاله حل شده است و در واقع ویژگی این مقاله اجتناب از روش های پر زحمت عددی و ارائه یک جواب تحلیلی قابل قبول است که تصویر واضح تری از فیزیک مسئله در اختیار مخاطب قرار می دهد.

شاخه های مرتبط با این مقاله عبارتند از فیزیک ذرات، ریاضی فیزیک و مکانیک کوانتومی نسبیتی.

دانشگاه سمنان در رشته کارشناسی ارشد هواشناسی دانشجو می پذیرد

رئیس دانشگاه سمنان از موافقت دفتر گسترش با پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی در این دانشگاه خبر داد.

علی خیرالدین با بیان اینکه دانشگاه سمنان پنجمین دانشگاه در کشور است که در رشته کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشجو می پذیرد، گفت: دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد رشته کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی در دانشگاه سمنان و پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 92-91 موافقت کرد.

وی با اشاره به اینکه پذیرفته شدگان این رشته در دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان مشغول به تحصیل خواهند شد اظهار داشت: رشته هواشناسی کشاورزی جزء رشته های کاربردی و میان رشته ای (هواشناسی و کشاورزی) بوده و جزء رشته های تحصیلات تکمیلی است.

به گفته خیرالدین قبل از دانشگاه سمنان دانشگاه های تهران، شیراز، فردوسی مشهد و ساری این رشته را دایر نموده بودند و دانشگاه سمنان پنجمین دانشگاهی است که از امسال در این رشته پذیرش دانشجو خواهد داشت.

انتشار کتاب "جهانی شدن فراهم‌آوری" در دانشگاه سمنان

کتاب "جهانی شدن فراهم آوری" (مقدمه‌ای بر مدیریت مجموعه کتابخانه در قرن بیست و یکم) توسط انتشارات دانشگاه سمنان منتشر شد.

نویسنده این کتاب جیم ایجی ومترجمان آن رحمان معرفت – حمید کشاورز (اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان) می باشند.

مترجمان در پیشگفتار کتاب با اشاره به اینکه حضور نرم و در عین حال پرشتاب فناوریهای نوین اطلاعاتی در زندگی بشری، دگرگونی‌های عظیمی برای انسان به همراه آورده است آورده اند: توسعه ارتباطات و ابزارهای اطلاع رسانی به تغییرات سرعتی باور نکردنی داده است.

در بخش دیگری از این کتاب آمده است: بسیاری از جنبه های زندگی بشر تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته است و بدون شک، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی نیز بعنوان مراکزی مهم و تاثیرگذار در زندگی بشر، تحت تاثیر این امر قرار گرفته اند.

مترجمان با اشاره به اینکه لزوم توجه به موضوع جهانی شدن در حوزه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، مترجمان اثر حاضر را به بازنمایی محتوای اثر به زبان فارسی ترغیب نمود اظهار داشتند: کتاب حاضر در هشت فصل با عناوین، دانشگاه و مجموعه، ارزیابی مجموعه، انتخاب منابع، مدیریت مجموعه، ملاحظات مالی، توسعه زنجیره کتاب، ارزیابی کارگزار و نیم نگاهی به آینده منتشر شده است.