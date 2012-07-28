10 هزار دانش آموز مازنی در طرح هجرت سه بکارگیری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کمالی در شهرستان بهشهر گفت: غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، جوانان و استفاده بهتر از نیروی جوانی و نشاط آنها در راستای زیبا سازی مدارس از مهمترین اهداف برگزاری طرح هجرت است.



معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: هدف از اجرای طرح هجرت تنها زیبا سازی مدارس نیست بلکه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، تقویت روحیه تعاون، همدلی وهمکاری و استفاده بهتر از نیروی جوانی و نشاط جوانان و بکار گیری آن در راستای سازندگی و زیبا سازی مدارس از مهمترین اهداف برگزاری طرح هجرت است.



وی افزود: برنامه های فرهنگی و هنری بخش مهمی از طرح هجرت می باشند که باید مورد توجه قرار گیرد و برای آن تمهیدات مناسبی اندیشیده شود.



کمالی تصریح کرد: بسیج سازندگی با تدبیر رهبر معظم انقلاب ، به‌منظور محرومیت‌زدایی و عمران و آبادی کشور تاسیس شده و طرح هجرت نیز بر مبنای اهدافی که آن بزرگوار ترسیم نموده است، اجرا خواهد شد.

تقویت روحیه قرآنی در دانش آموزان



منیره موحدی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران گفت: تعیین سیاست های آموزشی و پرورشی دوره کودکستان و آمادگی با شورای عالی آموزش و پرورش ومراکز غیر دولتی بوده و مسئولیت برنامه ریزی و پیش بینی ضوابط و مقررات این دوره برعهده معاونت آموزش ابتدایی بوده و مرجع صدور مجوز ونظارت بر امور اجرایی مراکز، بر عهده شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی از حوزه سازمان مدارس غیر دولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده است.



معاون آموزش ابتدایی استان با بیان اینکه اداره مراکز پیش دبستانی به شیوه غیر دولتی است، تصریح کرد: ضروری است مدیران تا پایان شهریور ماه سال جاری، برنامه ریزی جامع در زمینه جذب و آموزش حد اکثری نوآموزان در کلیه مناطق به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی به عمل آورند.



وی با اشاره به اینکه مراکز پیش دبستانی در ساختمان آموزشی مستقل یا نوبت مخالف مدارس و یا قسمتی از مدرسه که مورد نیاز نبوده به صورت مستقل فعالیت می کنند تصریح کرد: مدیران مدارس در مراکز پیش دبستانی اهتمام جدی در ایجاد روح انس و الفت هرچه بیشتر با قرآن کریم در بین مربیان و نوآموزان دارند.







