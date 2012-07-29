تاکید مردم یمن بر لزوم آزادی زندانیان سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، هزاران یمنی با برگزاری تظاهرات در صنعا خواستار آزادی افرادی شدند که در زمان اعتراضات علیه علی عبدالله صالح بازداشت شده اند.

فعالان سیاسی اعلام کردند: 117 نفر از جوانان انقلابی همچنان در زندانهای دستگاه اطلاعاتی و دیگر زندانها به سر می برند.

این در حالی است که جمعه گذشته معترضان خواستار برکناری فرزند رئیس جمهوری سابق از فرماندهی گارد ریاست جمهوری و نیز یحیی صالح رئیس نیروهای امنیت مرکزی یمن که برادرزاده عبدالله صالح است شده بوده اند.

شایان ذکر است طی طرحی موسوم به طرح شورای همکاری خلیج فارس انقلاب مردم یمن از سوی سعودی ها و غربی ها مهار شد و عبد ربه منصور هادی به عنوان جانشین عبدالله صالح دیکتاتور سابق یمن انتخاب شد.