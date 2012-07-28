  1. حوزه و دانشگاه
۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۹

با پذیرش 2 هزار و 550 نفر/

نتایج نهایی کنکور دستیاری پزشکی اعلام شد

نتایج نهایی کنکور دستیاری پزشکی اعلام شد

نتایج نهایی پذیرش در سی و نهمین دوره کنکور دستیاری تخصصی پزشکی امروز 7 مرداد اعلام شد و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه نهایی داوطلبان بر روی سایت سنجش به نشانی www.sanjeshp.ir قرار گرفته است و داوطلبان می توانند با مراجعه به این سایت و وارد کردن کد رهگیری از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

در نهایت 2 هزار و 550 نفر در این دوره از آزمون شامل سهمیه آزاد،‌ رزمندگان، مازاد مناطق محروم،  نیروهای مسلح و سهمیه مازاد استعداد های درخشان پذیرفته شده اند.

در این دوره از آزمون یک هزار و 247 نفر زن و یک هزار و 3 نفر مرد پذیرفته شده اند.

ثبت نام پذیرفته شدگان از روز 14 تا 31 مرداد در دانشگاههای تربیت کننده دستیار انجام می شود و دوره آموزش دستیاری پزشکی از اول شهریور ماه آغاز خواهد شد. 

به گزارش مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی با حضور حدود 15 هزار داوطلب در روز پنجشنبه 31 فروردین ماه 91 در 18 شهر برگزار شده بود.

کد مطلب 1660275

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