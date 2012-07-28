نتایج نهایی کنکور دستیاری پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه نهایی داوطلبان بر روی سایت سنجش به نشانی www.sanjeshp.ir قرار گرفته است و داوطلبان می توانند با مراجعه به این سایت و وارد کردن کد رهگیری از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

در نهایت 2 هزار و 550 نفر در این دوره از آزمون شامل سهمیه آزاد،‌ رزمندگان، مازاد مناطق محروم، نیروهای مسلح و سهمیه مازاد استعداد های درخشان پذیرفته شده اند.

در این دوره از آزمون یک هزار و 247 نفر زن و یک هزار و 3 نفر مرد پذیرفته شده اند.

ثبت نام پذیرفته شدگان از روز 14 تا 31 مرداد در دانشگاههای تربیت کننده دستیار انجام می شود و دوره آموزش دستیاری پزشکی از اول شهریور ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی با حضور حدود 15 هزار داوطلب در روز پنجشنبه 31 فروردین ماه 91 در 18 شهر برگزار شده بود.

