بازدید معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی از پروژه های استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، نجفی معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و محمد رضا پوینده مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز بعد از ظهر شنبه از برخی پروژه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز بازدید کردند.



کاروانسرای شاه عباسی، مرکز تفریحی گردشگری دانش و همچنین ساختمان اداری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از جمله طرح و پروژه های بود که مورد بازدید قرار گرفت.



نخستین مکان مورد بازدید کاروانسرای شاه عباسی بود که با حضور پدر شهید حسین فهمیده انجام شد و در این بازدید پیراهن منقش به تصویر شهید حسین فهمیده رونمایی شد.



در این بازدیدها مسائل و جنبه های مختلف طرح و پروژه ها مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.



معاونان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز نیز در این بازدید حضور داشتند و گزارش تخصصی از معاونت مربوطه را به نجفی معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ارائه دادند.

