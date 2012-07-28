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۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۴۵

بازدید معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی از پروژه های استان البرز

بازدید معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی از پروژه های استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی کشور و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز از برخی پروژه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نجفی معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و محمد رضا پوینده مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز بعد از ظهر شنبه از برخی پروژه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز بازدید کردند.

کاروانسرای شاه عباسی، مرکز تفریحی گردشگری دانش و همچنین ساختمان اداری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از جمله طرح و پروژه های بود که مورد بازدید قرار گرفت.

نخستین مکان مورد بازدید کاروانسرای شاه عباسی بود که با حضور پدر شهید حسین فهمیده انجام شد و در این بازدید پیراهن منقش به تصویر شهید حسین فهمیده رونمایی شد.

در این بازدیدها مسائل و جنبه های مختلف طرح و پروژه ها مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.

معاونان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز نیز در این بازدید حضور داشتند و گزارش تخصصی از معاونت مربوطه را به نجفی معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ارائه دادند.
 

کد مطلب 1660277

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