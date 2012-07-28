دور دوم مسابقات اسکواش قهرمانی خراسان شمالی برگزار شد

مهدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین دوره رقابت‌های اسکواش قهرمانی استان، انتخابی تیم خراسان شمالی اعزامی به مسابقات کشوری با شرکت 33 بازیکن در رده‌های سنی مختلف به میزبانی بجنورد در حال برگزاری است.

وی اظهار داشت: در این رقابت‌ها بازیکنان در 4 رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید با یکدیگر به رقابت پرداخته و در پایان نیز 3 نفر در هر رده سنی به عنوان تیم استان به رقابت‌های کشوری اعزام می‌شوند.

مقدم اضافه کرد: در ادامه این رقابت‌ها در رده سنی 13- سال (نونهالان) افشین قشلاقی با نتیجه 3 بر صفر برابر امیر فیروزیان به برتری دست یافت.

وی تصریح کرد: این بازیکن در دیگر رقابت خود برابر دانیال فیروزی مقدم با نتیجه 3 بر 2 مغلوب شد.

این مسئول افزود: در رقابت‌های رده سنی 17- سال (جوانان) رامین نصرتی با نتیجه 3 بر صفر برابر امیرحسین قشلاقی به برتری دست یافت.

وی عنوان کرد: در رده سنی 19- سال (امید) دیدار بین فرهاد محمدزاده و فرهاد خاکستری با نتیجه 3 بر صفر به نفع محمدزاده خاتمه یافت.

مقدم اظهار داشت: در همین رده سنی احمد قدیمی با نتیجه 3 بر یک برابر مهیار قلیچی به برتری دست یافت.

وی افزود: دومین دوره رقابت‌های اسکواش قهرمانی استان، جام رمضان از هفته گذشته در محل سالن بدمینتون مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره شهید علیدخت بجنورد آغاز شده و تا پایان هفته جاری به اتمام می‌رسد.

مقدم تصریح کرد: در پایان رقابت‌ها 3 نفر برتر هر رده سنی به عنوان تیم استان به رقابت‌های کشوری اعزام می‌شوند.

وی با بیان اینکه نفرات برتر هر رده سنی اوایل شهریور ماه سال جاری به رقابت‌های کشوری اعزام می‌شوند، اظهار داشت: مسابقات کشوری اسکواش در 2 رده سنی نونهالان و نوجوانان به میزبانی استان گلستان و در رده‌های سنی جوانان و امید نیز در اراک برگزار خواهد شد.