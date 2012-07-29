توقف غیرمجاز بیشترین تخلف رانندگان قزوینی است

سرهنگ غلامعلی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی موجب افزایش ترافیک و تردد در سطح شهر می شود.

وی افزود: در سه ماهه امسال بیشترین تخلفات رانندگان مربوط به توقف غیرمجاز در محلهای ممنوع بوده است.

سرهنگ حسنی یادآورشد: در سه ماهه امسال ماموران راهنمایی و رانندگی 13 هزار و 949 فقره برگ جریمه برای رانندگان متخلف صادر کردند.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بیان کرد: نبستن کمربند ایمنی با هشت هزار و 502 فقره و استفاده نکردن موتورسواران از کلاه ایمنی با سه هزار و 174 فقره اعمال قانون در رتبه های بعدی تخلف رانندگان قزوینی بوده است.



سرهنگ حسنی تصریح کرد: همچنین در مدت یاد شده یک هزار و 674 دستگاه خودرو و سه هزار و 156 دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلف مختلف و نداشتن گواهینامه و مدارک اولیه به پارکینگ منتقل شدند.