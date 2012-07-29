تربیت بیش از 16 هزار و ششصد نفر حافظ و قاری در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفائی پور شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بسطام با بیان اینکه بقاع متبرکه و امامزادگان پشتوانه دین هستند و نباید در ساماندهی این امر لحظه ای کوتاهی شود، افزود: اقدامات باید به گونه ای باشد تا برای ساماندهی و جهت‌دهی امور اعتقادی، فرهنگی و هنری مردم، حدی ‌نشناسیم.

وی با اشاره به سنت نیک حسنه وقف در ماه رمضان اظهار داشت: فرهنگ‌سازی و ترویج وقف در راه قرآن بارها در کلام الهی مورد تاکید قرار گرفته است.

صفائی پور عنوان کرد: اشاعه فرهنگ و سنت خدایی وقف می تواند منجر به ساماندهی وقفیات و سمت ‌و‌ سوی قرآنی دادن به موقوفات شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان تاکید کرد: اگر اجرای نیت واقف خوب باشد مردم احساس می کنند ثروتی که وقف نموده اند از بین نرفته و این امر باعث می شود به وقف اقبال بیشتری داشته باشند.

صفائی پور با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت حافظ قرآن در سطح کشور، گفت: تکلیف سازمان اوقاف در این فرمان، تربیت یک میلیون حافظ و یک میلیون قاری در هر سال است.

وی ادامه داد: سهم این استان شامل هشت هزار و 320 قاری و هشت هزار و 320 حافظ در 4 سال و دو هزار و 80 قاری و دو هزار و 80 حافظ در هر سال است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در پایان افزود: حمایت از فعالیت‌های قرآنی بر عهده تمامی نهادها و ارگانهاست و همه باید در این عرصه وارد شده و با تبیین معارف غنی اسلام به جهانی شدن این دین مقدس تلاش کنند.