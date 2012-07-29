آغاز طرح همای رحمت جمعیت هلال احمر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ماه مبارک رمضان مراسم آغاز طرح همای رحمت با حضور حجت الاسلام و عرب انصاری معاون سیاسی امنیتی استاندارقم، دکتر سائلی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم و جمعی از خیران و داوطلبانی که در این طرح مشارکت فعال و ارزشمندی داشتند برگزار شد.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم در این مراسم با بیان اینکه کمک به محرومان پیام جاودانه ای است که از سوی دین مبین اسلام به شکل کاملا دقیق بیان شده است گفت: طرح همای رحمت در همین راستا و با تاسی از سیره مولایمان علی (ع) و با هدف ترویج سیره علوی و مشارکت حداکثری داوطلبان به منظور حمایت از خانواده های بی سرپرست و نیازمند با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی اجرا می شود.



خلیل الله سائلی افزود: امسال نیز برای هفتمین سال متوالی با کمک خیران و داوطلبان نیکوکار شاهد اجرای این امر خداپسندانه هستیم.



وی در مورد نحوه ارسال اقلام به خانواده های نیازمند اذعان داشت: در ابتدا اقلام مورد نیاز خانواده های نیازمند تهیه و پس از آن توسط داوطلبان بسته بندی و در نهایت با حفظ کرامت مددجویان در میان آنا توزیع می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر ادامه داد: این سبدهای کالا شامل برنج، روغن، گوشت، پنیر شکر، قند، حبوبات، رب، خرما و ... است.



سائلی برپایی سفره های افطاری در برخی از مساجد و روستا های قمرا از دیگر اقدامات جمعیت هلال احمر در ماه رمضان عنوان کرد و بیان داشت: این طرح با عنوان 30 شب 30 سفره رحمت برپا و پیش بینی می شود که امسال بیش از20 هزار پرس غذای گرم به صورت سفره های افطاری میان نیازمندان توزیع شود.



برگزاری کارگاه آموزشی پیگیری از اعتیاد



کارگاه آموزشی پیگیری اولیه از اعتیاد ویژه دبیران کانون های مربیان منتخب معاونت امور جوانان با حضور جمعی از مسئولان استان برگزار شد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم در مراسم افتتاحیه این کارگاه گفت: یکی از بحران هایی که هم اکنون در جامعه گریبان گیر افراد به خصوص در سنین جوان شده مسئله اعتیاد است و این امر باعث ایجاد نگرانی های بسیار عمیقی در خانواده ها شده است.



سائلی افزود: کم سوادی، دسترسی آسان به مواد مخدر در برخی از محیط ها و عدم صحیح کنترل خانواده های در معاشرت های جوانان و در بعضی از موارد سخت گیری های بی حد جوانان باعث بروز مسائلی می شود.



وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم با این معضل مبارزه کنیم دانستن نیازها و مشکلات جوانان و کشف توانایی و پتانسیل آنها بسیار ضروری است و اجرای این برنامه در گرو شناخت دقیق و بررسی مسائل روان شناختی جوانان و نوجوانان است.



هر روز مواد اعتیادآور جدیدی وارد بازار می شود



مدیر کل ارشاد اسلامی نیز در این مراسم اظهار داشت: متأسفانه هر روز مواد اعتیادآور جدیدی وارد بازار می شود و آسیب های جدی تری به قشر جوان اجتماع وارد می کند، ولی در مقابل، اقداماتی که برای پیشگیری انجام می گیرد پاسخگو نیست.



سید مرتضی اسماعیلی طبا ابراز داشت: آسیب اعتیاد آسیب چند بعدی است که به دستگاه های مختلف مربوط می شود و صدا و سیما و ارشاد نقش بسیار مهمی در بحث پیشگیری دارند و ما آمادگی داریم در حوزه فرهنگ و هنر هرگونه خدماتی را که شایسته است انجام دهیم.



مراسم غبارروبی حرم حضرت معصومه (س)توسط جوانان جمعیت هلال احمر قم



همزمان با ماه مبارک رمضان اعضای کانون جوانان جمعیت هلال احمر قم در مراسمی حرم حضرت فاطمه معصومه (س) غبار روبی کردند.



410 خانواده تحت حمایت کمیته امداد قم لوازم خانگی دریافت کردند



در اجرای طرح توزیع لوازم خانگی در فصول گرم سال در قم ، 410 خانواده تحت حمایت کمیته امداد قم لوازم خانگی دریافت کردند.



همزمان با حلول ماه مبارک رمضان که امسال با گرمترین ماههای سال مقارن گردیده است، مدیریت کمیته امداد شهرستان قم و کارکنان ایشان در یک اقدام جهادی به 410 خانوار فاقد لوازم خانگی بویژه لوازم خنک کننده، کالاهای مورد نیازشان را اهدا نمود.



این کالاها که اغلب لوازم خنک کننده شامل 185 دستگاه کولر، 84 عدد پنکه، 45 دستگاه یخچال فریزر و مابقی کالاهای ضروری از قبیل ماشین لباسشویی، فرش و آبگرمکن می‌باشند به خانواده هایی تحویل شد که پس از تحقیقات اولیه بدلیل نداشتن لوازم خانگی و اولویت بالا در شاخصهای تعیین شده استحقاقشان محرز اعلام شده بود.

