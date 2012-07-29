طرح امنیت اجتماعی منسجم تر در قم اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم اظهار داشت: با توجه به گرمای فصل تابستان و حضور خیل عظیم زائران در شهر مقدس قم، طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی در استان باید با هماهنگی و انسجام هرچه بیشتر و با تلاش خستگی ناپذیر مسئولان ادامه داشته باشد.



وی با اشاره به جایگاه برجسته علمی و معنوی قم در سطح ملی و بین المللی، خدمت در این خطه مقدس را افتخاری بزرگ برای مسئولان دانست و گفت: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی استان باید با همه ادب و افتخار در خدمتگزاری به زائران و مجاوران حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) اهتمام ویژه ای داشته باشند.



تولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س) در ادامه اظهار داشت: ماه مبارک رمضان به ویژه لیالی با عظمت قدر، بهترین فرصت برای زدودن رذایل اخلاقی و اجتماعی و رشد و تعالی روح و تزکیه نفس است.



حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: خدمات شایسته نهادهای فرهنگی در ماه های اخیر به ویژه در ایام نیمه شعبان، در بحث ایام فراغت دانش آموزان و در راستای مقابله با معضل بد حجابی جای تشکر و قدردانی دارد، اما همچنان برای رسیدن به سطح مطلوب از اقدامات و برنامه های فرهنگی و اجتماعی جای کار بسیاری وجود دارد.



وی در پایان اظهار کرد: همه مردم و مسئولان باید با همت و تلاش مضاعف و با حفظ وحدت کلمه، در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر همه دشمنی ها و توطئه های دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی فائق آمده و به رشد و پیشرفت و تعالی دست پیدا کنند.



بررسی دو طرح مهم فرهنگی و اجتماعی در جلسه شورای فرهنگ عمومی قم



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم از ارسال دو طرح مهم فرهنگی و اجتماعی به یکصد و هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی قم خبر داد و گفت: این دو طرح مهم فرهنگی و اجتماعی جهت تأمین منابع مالی تصویب و به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال شد.



سید مرتضی اسماعیلی طبا راه اندازی نخستین مجتمع فرهنگی دیجیتال منطقه ای در کشور را یکی از این طرح ها عنوان کرد و ابراز داشت: این مرکز با هدف بسترسازی و فراهم آوردن امکانات و زیرساخت ها برای تولید انبوه محصولات فرهنگی دیجیتال و همچنین شناسایی، فعال سازی و همگانی کردن تولید محتوای دیجیتال ان شاءالله بزودی راه اندازی خواهد شد.



وی در ادامه افزود: نرم افزارهای رایانه ای، اینترنت پاک، بازی های رایانه ای، خدمات الکترونیک، نرم افزارها و بازی های تلفن همراه، آموزش و پژوهش و کارگاه های تخصصی از جمله بخش های این مرکز می باشد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم از استقبال گسترده فناوران دیجیتال استان قم از مرکز بازی های رایانه ای، انیمیشن و نرم افزارهای اسلامی خبر داد و عنوان داشت: قم از ظرفیت ها و توانمندی های گسترده فنی و فرهنگی در تولید محصولات دیجیتال برخوردار بوده و امیدواریم با برنامه ریزی مناسب و فراهم آوردن همه امکانات و تجهیزات لازم این ظرفیت ها هرچه بیشتر به شکوفایی برسد.



راه اندازی نخستین “کلینیک خانواده” در قم



اسماعیلی طبا در بخش دیگری از سخنان خود راه اندازی نخستین “کلینیک خانواده” از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل قم را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: این مرکز با هدف بررسی و آموزش ابعاد و عوامل موثر در تشکیل موفق و پایداری نهاد خانواده و همچنین حمایت از آسیب دیدگان خانواده های متشنج و از هم پاشیده تشکیل شده است.



وی با بیان اینکه افزایش طلاق در جامعه همواره به عنوان یکی از دغدغه های مهم مردم، مسئولان و مراجع عظام تقلید مطرح بوده است، تاکید کرد: کلینیک خانواده در سه بخش آموزش، پژوهش و مشاوره به دنبال کاهش آمار طلاق و اختلافات خانوادگی در استان است و به درمان و پیشگیری از وقوع معضلات و مشکلات در این عرصه می پردازد

