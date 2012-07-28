هادی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهارمین دوره رقابتهای هندبال بانوان خراسان شمالی؛ جام رمضان از یکشنبه به میزبانی بجنورد آغاز میشود.
وی با بیان اینکه این مسابقات در 2 رده سنی نونهالان و آزاد برگزار میشود، اظهار داشت: در این دوره از رقابتها 60 بازیکن در قالب 6 تیم از شهرستانهای مختلف استان به مصاف یکدیگر میروند.
زارع افزود: در این مسابقات 6 تیم نشاط، کارگران، بتن نجم، شهید علیدخت، تلاش و البرز از 8 مرداد ماه در محل سالن هندبال مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره شهید علیدخت بجنورد و ورزشگاه کارگران رقابت خواهند کرد.
وی با اعلام اینکه مسابقات به صورت دورهای برگزار میشود، تصریح کرد: این رقابتها تا 13 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
این مسئول عنوان کرد: در نخستین روز این مسابقات تیمهای نشاط و تلاش، کارگران و بتن نجم و تیمهای شهید علیدخت و البرز به مصاف یکدیگر میروند.
رئیس هیئت هندبال خراسان شمالی در مورد دیگر برنامههای این هیئت گفت: پس از اتمام ماه مبارک رمضان و در اوایل شهریور ماه، این هیئت اقدام به برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری درجه 3 در 2 بخش آقایان و بانوان میکند.
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