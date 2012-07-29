فاطمه متقی کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ملی پوشان تیراندازی با کمان تیم جانبازان و معلولین کشورمان علاوه بر اینکه تمرینات بسیار خوبی را پشت سر می گذارند، در تورنمنت جهانی جمهوری چک نیز درخشش بسیار خوبی داشتند.



آغاز هشتمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی با حضور شش کماندار



وی در ادامه از آغاز هشتمین مرحله اردوی آماده سازی بانوان کماندار کشورمان خبر داد و اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، هشتمین مرحله اردوی آماده سازی بانوان کماندار معلول کشورمان زیر نظر کادر فنی از امروز برگزار می‌شود.



مربی قمی تیم ملی بانوان تیراندازی با کمان معلولین کشورمان افزود: طبق برنامه انجمن تیراندازی با کمان فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، برای حضور در این اردو از شش کماندار جانباز و معلول زن و مرد دعوت به عمل آمده است.



وی یاد آور شد: هشتمین مرحله اردو آمادگی تیم ملی تیرو کمان جانبازان ومعلولین، مرحله‌ای دیگر از تمرینات کمانداران جانباز و معلول برای حضور در رقابت های پارالمپیک لندن محسوب می شود که می تواند بر میزان آمادگی نفرات تیم ملی بیافزاید.



متقی کاشانی عنوان کرد: بر این اساس شش ملی پوش تیراندازی با کمان از استان های تهران، خراسان رضوی و کرمان تمرینات خود را زیر نظر حجت الله واعظی به عنوان سرمربی و فاطمه متقی کاشانی به عنوان مربی بانوان انجام می‌دهند.



درخشش کمانداران کشورمان در مسابقات تورنمنت جهانی چک



وی در ادامه همچنین به اسامی ورزشکاران دعوت شده به این اردو اشاره کرد و بیان داشت: ابراهیم رنجبر از تهران، راضیه شیرمحمدی و زهرا جوانمرد از خراسان‌رضوی، رهام شهابی‌پور، امین علیخانی و زهرا نعمتی از کرمان ملی پوشان حاضر در این اردو خواهند بود.



مربی قمی تیم ملی بانوان تیراندازی با کمان معلولین کشورمان با اشاره به زمان و مکان برگزاری این مرحله از برنامه های آماده سازی تیم ملی، اظهار داشت: هشتمین مرحله تمرینات تیم ملی تیرو کمان، از امروز تا سیزدهم مرداد ماه در تهران ادامه می‌یابد.



گفتنی است: در حالی که فاطمه متقی کاشانی که به عنوان مربی تیم ملی تیراندازی با کمان معلولین کشورمان راهی رقابت های تورنمنت بین المللی در کشور جمهوری چک با حضور برترین های جهان شده بود، همراه با تیم ملی کارنامه موفقی در این رقابت‌ها داشت.



این در حالی است که در پایان این دوره از پیکارها، ملی پوشان جانباز و معلول تیم ملی تیراندازی با کمان معلولین کشورمان، با کسب دو نشان طلا و یک برنز در بخش انفرادی و یک نشان نقره، یک برنز و یک عنوان چهارمی در بخش تیمی به کار خود پایان دادند.

