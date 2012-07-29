رشد 2.75 برابری تسلیم اظهارنامه مالیاتی غیر حضوری در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی رضاییان شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل امور مالیاتی استان سمنان با اعلام اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی به روش های الکترونیکی و غیر حضوری امسال در این استان، نسبت به پارسال، رشد 2.75 برابری داشته است، گفت: استان سمنان رتبه پنجم در تسلیم الکترونیکی اظهار نامه های مالیاتی را کسب کرده است.

وی در حالی خبر از تسلیم 32 هزار و 28 فقره اظهار نامه مشاغل اشخاص حقوقی و حقیقی سال 90 را داد که وی چند روز قبل پیش بینی کرده بود این میزان به رقمی حدود 39 هزار اظهارنامه مالیاتی خواهد رسید!

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان عنوان کرد: استان سمنان رتبه 15 کشور در خصوص تسلیم اظهار نامه مشاغل اشخاص حقوقی و حقیقی سال 90 را کسب کرده است.

وی ادامه داد: این استان اگر چه رتبه پانزدهم را در دریافت اظهار نامه مالیاتی کسب کرده اما از نظر کیفیت اطلاعات مندرج در اظهارنامه توانسته در رده چهارم کشور قرار بگیرد.

رضاییان تصریح کرد: برای اشخاص و یا شرکت هایی که اظهارنامه تسلیم نکردند جرایمی نظیر تشخیص مالیات بصورت علی الراس و جریمه 40 درصد تعیین شده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در پایان یادآور شد: در حال حاضر، کارشناسان به چهار درصد اظهارنامه های مشاغل بند ج و 12 درصد از اظهارنامه های مشاغل بند الف و ب و اشخاص حقوقی رسیدگی می کنند.