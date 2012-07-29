جذب اعتبارات خود اشتغالی بانکها در شان اصفهان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامران بعد از ظهر شنبه در جلسه کار گروه اشتغال استان اظهار داشت: بانکهای عامل استان در صورتی که تسهیلات پرداختی از سوی بانک مرکزی صورت نمیگیرد اطلاع دهند تا جلساتی با رئیس بانک مرکزی کشور گذاشته شود.
وزارتخانه های کشور با یکدیگر هماهنگ نیستد
وی با اشاره به اینکه در صحن علنی مجلس میان وزارت خانهها ناهماهنگی وجود دارد، افزود: شاید یکی از دلایل این کوتاهیها همین ناهماهنگیها باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این شرایط بحرانی کشور باید هماهنگیهای بیشتری بین وزارتخانه ها وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه تا کنون جلساتی با محوریت بانکهای عامل و ارائه تسهیلات تشکیل شده، گفت: در جلسه غیر علنی مجلس که اخیراً با حضور وزرای بخش اقتصاد برگزار شد گلایه مندی هایی از وضعیت بانکها از سوی این وزرا عنوان شد.
بانکها در بخش اشتغال خانگی کوتاهی میکنند
کامران با اشاره به اعتبارات بخش اشتغال خانگی افزود: برخی از بانکهای عامل در این زمینه با کوتاهی میکنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان اینکه سایر استانها درصدهای زیادتر از استان اصفهان را در بخش مشاغل خانگی دریافت کردهاند، افزود: استان اصفهان فقط توانسته نیمی از این اعتبارات را جذب کند.
وی تصریح کرد: بانکهای عامل باید با همکاری دستگاههای اجرایی هماهنگی بیشتری در جذب اعتبارات استانی داشته باشند زیرا این میزان جذب در شأن استانی همچون اصفهان نیست.
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