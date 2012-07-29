16 نماینده قم در دور برگشت لیگ بیس بال کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری مسابقات مرحله رفت از فصل جدید رقابت های لیگ بیس بال مردان باشگاه های کشور در نیمه دوم تیر ماه، آغاز رقابت بیس‌بالیست‌های قمی در دور برگشت لیگ کشور در نیمه اول شهریور ماه خواهد بود.



برگزاری پیکارهای دور رفت گروه شمال لیگ بیس بال کشور در سمنان



در حالی که بیس بالیست های قمی در دور رفت نتوانستند بین سه تیم بالای جدول گروه نخست یا گروه شمال این رقابت ها قرار بگیرند، تیم مردان بیس‌بال هیئت انجمن های ورزشی استان قم در پیکارهای دور برگشت لیگ بیس بال باشگاه های کشور قصد دارد قوی تر از مرحله رفت، با حریفان خود رقابت‌ ‌کند.



این در شرایطی است که مسابقات دور رفت لیگ فصل جاری لیگ بیس بال قهرمانی باشگاه های کشور بر اساس برنامه ریزی انجمن بیس بال فدراسیون انجمن های ورزشی کشورمان به میزبانی هیئت انجمن های ورزشی استان سمنان برگزار شد.



در رقابت های که میزبان سمنان آن بود، تیم های شرکت کننده در گروه شمال لیگ این فصل بیس بال باشگاه های کشور یعنی آذرخش تهران، شهرداری سمنان، صنایع غذایی تاسوکی، هیئت انجمن های ورزشی قم و فستیوال اسپرست خراسان رضوی به رقابت با یکدیگر پرداختند.



طبق برنامه انجمن بیس بال کشورمان، مسابقات از هفدهم تا بیست و دوم تیرماه به میزبانی شهرداری سمنان و در هوایی گرم در ورزشگاه کارگران سمنان برگزار شد که طی آن تیم شهرداری این شهرستان با چهار پیروزی قهرمان این رقابت ها شد.



در پایان رقابت‌ها این گروه بعد از تیم شهرداری کرمان که در صدر ایستاد و عنوان قهرمانی دور رفت را کسب کرد، تیم آذرخش تهران به مقام دوم رسید، صنایع غذایی تاسوکی در جایگاه سوم ایستاد و تیم‌های هیئت انجمن‌های ورزشی قم و فستیوال اسپرت خراسان رضوی در رده‌های چهارم و پنجم جای گرفتند.



آذرخش تهران میزبان رقابت های دور برگشت لیگ بیس بال در گروه شمال



با این حال تیم بیس بال مردان آذرخش تهران میزبان دور برگشت این مسابقات در گروه شمال شد و بدین ترتیب با برنامه ریزی انجام شده، دیدارهای دور برگشت رقابت های لیگ بیس بال باشگاه های کشور در گروه شمال کشور به میزبانی استان تهران و در مجموعه ورزشی بزرگ آزادی تهران برگزار می شود.



16 بیس بالیست قمی برای حضور در این پیکارها در حالی معرفی شدند که هدایت این تیم را محمد صفدری به عنوان مربی بر عهده خواهد داشت در حالی که فرید فرهادی در پیکارهای لیگ بیس بال قهرمانی باشگاه های کشور همراهی می کند.



بدین ترتیب محمد صفدری، محمد جندقی، سیدجمال سالاری، هدایت عادل، سیدمحمدعلی حسینی، مصطفی شاکر، ابوالفضل امجد، محمدامین رحیمی، یاسین زارع دوست، مهدی خانعلی زاده، مسعود اسماعیلی، فرید فرهادی، مجید صبایی، علیرضا صبایی، امیررضا نوروزی و امیرحسین نوروزی در ترکیب تیم هیئت انجمن های ورزشی قم برای صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ بیس بال باشگاه های کشور تلاش خواهند کرد.

