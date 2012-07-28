یک میلیون گردشگر از استان قزوین دیدن کردند

نادر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهراظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و 328 هزار گردشگر داخلی و خارجی از استان بازدید کردند.



وی افزود: این گردشگران از مناطق تاریخی، مراکز دیدنی قزوین، بوئین زهرا و منطقه الموت بازدید کردند.



به گفته محمدی گردشگران چین، ژاپن، کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس بیشتری گردشگران خارجی استان را تشکیل می دهند.



معاون گردشگری میراث فرهنگی استان قزوین با اشاره به کاهش مسافرتهای طولانی یادآورشد:‌ هدف گردشگری استان جذب گردشگران استانهای کشور و بویژه همجوار است.



محمدی تصریح کرد: فصل تابستان بهترین فرصت برای استفاده گردشگران از جاذبه های طبیعی استان است و منطقه الموت با داشتن رودخانه های زیبا می تواند اوقات خوشی برای مسافران فراهم کند.