تغییرات دلیل ناکامی قایقرانان است/ آقایان حالا پاسخگو باشند

احمد دنیامالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج ناامیدکننده دو قایقران روئینگی ایران در مرحله مقدماتی بازیهای المپیک 2012 لندن، اظهارداشت: این نتایج خوب و قابل قبول نبود. همانطور که مشاهده کردید محسن شادی و سولماز عباسی هر دو در گروههایشان به مقام ششمی دست پیدا کردند.
وی در پاسخ به این سئوال که "دلیل ناکامی دو ملیپوش روئینگ کشورمان در این بازیها چیست؟"، تصریح کرد: به طور حتم یکی از علتهای این امر میتوانند تغییرات پیش آمده باشد.
رئیس سابق فدراسیون قایقرانی ادامه داد: تمرینات آنها انضباط کافی نداشت. از طرفی تغییرات ایجاد شده در فدراسیون بر روند کاری آنها اثر سوء داشت. با بررسی نتایج مشاهده میکنید که محسن شادی رکوردش نسبت به بازیهای آسیایی گوانگجو به اندازه 30 ثانیه افت داشته است.
وی تاکید کرد: البته شادی و عباسی امروز یکشنبه شانس دیگری برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی خواهند داشت.
دنیامالی با تاکید بر اینکه روئینگ رشتهای استقامتی است، گفت: در زمانی که مدت کمی به آغاز رقابتهای حساس و بزرگی مانند المپیک باقی مانده است، میزان تمرینات باید به اوج برسد. در این شرایط کوچکترین وقفهای اثرات منفی بر روند کاری ورزشکاران میگذارد.
وی خاطرنشان کرد: در هر صورت فعلا نمیتوان چیزی گفت. آقایانی که مدعی بودند تغییرات بر نتایج ورزشکاران المپیکی تاثیری ندارد حالا جوابگو باشند. تغییر یک واقعیت انکارناپذیر است. دو ماه مانده به آغاز رقابتهای المپیک بحرانی پدید میآید که همین امر بر کار ورزشکاران اثر میگذارد.
دنیامالی در پاسخ به این سئوال که "آیا در لندن با روسای فدراسیونهای جهانی دیدار کردهاید؟"، گفت: بله؛ در لندن با آنها در تماس هستم و با یکدیگر صحبت میکنیم.
رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی تاکید کرد: آنها از برکناریام تعجب کردهاند و میگویند تو که برای روئینگ ایران این همه زحمت کشیدی و آن را به ایران آوردی، به جای اینکه قدردان تو باشند، برکنارت کردند؟!
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