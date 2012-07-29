تغییرات دلیل ناکامی قایقرانان است/ آقایان حالا پاسخگو باشند

احمد دنیامالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج ناامیدکننده دو قایقران روئینگی ایران در مرحله مقدماتی بازی‎های المپیک 2012 لندن، اظهارداشت: این نتایج خوب و قابل قبول نبود. همانطور که مشاهده کردید محسن شادی و سولماز عباسی هر دو در گروه‎های‌شان به مقام ششمی دست پیدا کردند.

وی در پاسخ به این سئوال که "دلیل ناکامی دو ملی‎پوش روئینگ کشورمان در این بازی‌ها چیست؟"، تصریح کرد: به طور حتم یکی از علت‎های این امر می‎توانند تغییرات پیش آمده باشد.

رئیس سابق فدراسیون قایقرانی ادامه داد: تمرینات آنها انضباط کافی نداشت. از طرفی تغییرات ایجاد شده در فدراسیون بر روند کاری آنها اثر سوء داشت. با بررسی نتایج مشاهده می‎کنید که محسن شادی رکوردش نسبت به بازی‎های آسیایی گوانگجو به اندازه 30 ثانیه افت داشته است.

وی تاکید کرد: البته شادی و عباسی امروز یکشنبه شانس دیگری برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی خواهند داشت.

دنیامالی با تاکید بر اینکه روئینگ رشته‎ای استقامتی است، گفت: در زمانی که مدت کمی به آغاز رقابت‎های حساس و بزرگی مانند المپیک باقی مانده است، میزان تمرینات باید به اوج برسد. در این شرایط کوچک‌ترین وقفه‎ای اثرات منفی بر روند کاری ورزشکاران می‌گذارد.

وی خاطرنشان کرد: در هر صورت فعلا نمی‎توان چیزی گفت. آقایانی که مدعی بودند تغییرات بر نتایج ورزشکاران المپیکی تاثیری ندارد حالا جوابگو باشند. تغییر یک واقعیت انکارناپذیر است. دو ماه مانده به آغاز رقابت‎های المپیک بحرانی پدید می‌آید که همین امر بر کار ورزشکاران اثر می‎گذارد.

دنیامالی در پاسخ به این سئوال که "آیا در لندن با روسای فدراسیون‌های جهانی دیدار کرده‌اید؟"، گفت: بله؛ در لندن با آنها در تماس هستم و با یکدیگر صحبت می‌کنیم.

رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی تاکید کرد: آنها از برکناری‌ام تعجب کرده‎اند و می‎گویند تو که برای روئینگ ایران این همه زحمت کشیدی و آن را به ایران آوردی، به جای اینکه قدردان تو باشند، برکنارت کردند؟!