  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۱

دنیامالی در گفتگو با مهر:

تغییرات دلیل ناکامی قایقرانان است/ آقایان حالا پاسخگو باشند

تغییرات دلیل ناکامی قایقرانان است/ آقایان حالا پاسخگو باشند

رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی نتایج نمایندگان این رشته در بازی‌های المپیک لندن را غیرقابل قبول عنوان کرد و گفت: به طور حتم یکی از دلایل این نتایج تغییرات ایجاد شده در فدراسیون‌هاست در حالیکه آقایان مدعی بودند تغییرات تاثیری در نتیجه گیری ورزشکاران نخواهد داشت.

احمد دنیامالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج ناامیدکننده دو قایقران روئینگی ایران در مرحله مقدماتی بازی‎های المپیک 2012 لندن، اظهارداشت: این نتایج خوب و قابل قبول نبود. همانطور که مشاهده کردید محسن شادی و سولماز عباسی هر دو در گروه‎های‌شان به مقام ششمی دست پیدا کردند.

وی در پاسخ به این سئوال که "دلیل ناکامی دو ملی‎پوش روئینگ کشورمان در این بازی‌ها چیست؟"، تصریح کرد: به طور حتم یکی از علت‎های این امر می‎توانند تغییرات پیش آمده باشد.

رئیس سابق فدراسیون قایقرانی ادامه داد: تمرینات آنها انضباط کافی نداشت. از طرفی تغییرات ایجاد شده در فدراسیون بر روند کاری آنها اثر سوء داشت. با بررسی نتایج مشاهده می‎کنید که محسن شادی رکوردش نسبت به بازی‎های آسیایی گوانگجو به اندازه 30 ثانیه افت داشته است.

وی تاکید کرد: البته شادی و عباسی امروز یکشنبه شانس دیگری برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی خواهند داشت.

دنیامالی با تاکید بر اینکه روئینگ رشته‎ای استقامتی است، گفت: در زمانی که مدت کمی به آغاز رقابت‎های حساس و بزرگی مانند المپیک باقی مانده است، میزان تمرینات باید به اوج برسد. در این شرایط کوچک‌ترین وقفه‎ای اثرات منفی بر روند کاری ورزشکاران می‌گذارد.

وی خاطرنشان کرد:  در هر صورت فعلا نمی‎توان چیزی گفت. آقایانی که مدعی بودند تغییرات بر نتایج ورزشکاران المپیکی تاثیری ندارد حالا جوابگو باشند. تغییر یک واقعیت انکارناپذیر است. دو ماه مانده به آغاز رقابت‎های المپیک بحرانی پدید می‌آید که همین امر بر کار ورزشکاران اثر می‎گذارد.

دنیامالی در پاسخ به این سئوال که "آیا در لندن با روسای فدراسیون‌های جهانی دیدار کرده‌اید؟"، گفت: بله؛ در لندن با آنها در تماس هستم و با یکدیگر صحبت می‌کنیم.

رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی تاکید کرد: آنها از برکناری‌ام تعجب کرده‎اند و می‎گویند تو که برای روئینگ ایران این همه زحمت کشیدی و آن را به ایران آوردی، به جای اینکه قدردان تو باشند، برکنارت کردند؟!

کد مطلب 1660320

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