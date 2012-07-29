به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در ادامه تفسیر سوره احزاب که در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد اظهار داشت: خداوند در آیه 4 سوره احزاب با سه مورد از خرافات زمان جاهلیت مبارزه می‌کند. خرافه اول این بود که می‌گفتند بعضی از انسان‌ها به جای یک قلب، دو قلب دارند و می‌توانند دو کار متضاد انجام دهند.



وی ادامه داد: تصور من این است که این ادعا و خرافه جاده صاف کنی برای منافقان بوده است، چراکه منافقان نزد اصحاب پیامبر می‌رفتند و می‌گفتند که به آنها علاقه دارند و همچنین میان بت پرستان و مشرکان می‌رفتند و ادعای دوستی با آنها می‌کردند.



وی افزود: برای توجیه این کار می‌گویند انسان ممکن است دو قلب داشته باشد که در یک قلب پیامبر و یارانش و در قلب دیگر مشرکان و بت‌هایشان وجود داشته باشد. انسان در قلبش یکی از این دو را باید داشته باشد وگرنه منافق است.



جمع محبت به اسلام و اسرائیل و آمریکا امکان ندارد



آیت‌الله مکارم شیرازی با تعمیم این مطلب به وضعیت کنونی برخی کشورهای اسلامی اظهار داشت: در بحث سیاسی برخی کشورهای اسلامی دم از محبت پیامبر و مسلمانان می‌زنند اما می‌خواهند محبت اسرائیل و آمریکا را در دلشان داشته باشند. جمع این دو خط امکان ندارد؛ اینها یا باید در خط اسرائیل و آمریکا باشند و یا در خط اسلام باشند.



وی دومین خرافه را «زهار» عنوان کرد و گفت: در آن زمان وقتی شوهری از همسرش ناراحت و عصبانی می‌شد و به او می‌گفت «تو مثل مادر منی» با این جمله زن را از خودش دور می‌کرد.



این مرجع تقلید ادامه داد: یکی از عجایب این است که در برخی از کتاب‌ها دارد که این زن تا آخر عمرش حق ازدواج با کسی را ندارد.



وی افزود: اسلام از حقوق زنان دفاع جانانه‌ای کرده و با این خرافه عجیب به شدت برخورد کرده تا مردان زنانشان را به این وسیله در فشار قرار ندهند و حقوق زنانشان را رعایت کنند.



استاد برجسته حوزه اظهار داشت: اسلام می‌گوید این زن می‌تواند به حاکم شرع شکایت کند و اگر مرد می‌خواهد وی را طلاق دهد باید تمام حق و حقوق زن را بپردازد و اگر قرار است با او زندگی کند باید کفاره بدهد.



به گفته آیت‌الله مکارم شیرازی، اسلام جاده ازدواج را صاف کرده و جاده طلاق را پر از سنگلاخ کرده است.



وی با بیان اینکه طلاق بلای بزرگی است و مشکلات زیادی در جامعه ایجاد می‌کند، تصریح کرد: بچه‌های بدون سرپرست بعد از طلاق در جامعه مشکل ساز و دردسرآفرین می‌شوند.



افزایش طلاق نشان دهنده دوری جامعه از اسلام است



این مرجع تقلید تاکید کرد: با کمال تاسف، با اینکه اسلام این همه از طلاق بدگویی می‌کند ولی اخیرا گزارش دادند که میزان طلاق در حال افزایش و ازدواج در حال کاهش است که این نشان دهنده دوری جامعه از اسلام و ناسالم بودن فرهنگ اجتماعی مسلمانان است.



آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: پیغمبر اسلام درباره طلاق به خانه خرابی تعبیر می‌کنند و این نشان می‌دهد که طلاق چه عواقب خطرناکی دارد.



این مرجع تقلید تاکید کرد: شنیدم برخی جاها مجلس جشن طلاق می‌گیرند. جامعه که ناسالم شود این مراسم را برگزار می‌کنند.



7 عامل طلاق در جامعه



وی به هفت مورد از عوامل بروز طلاق اشاره کرد و گفت: اگر از اینها پرهیز شود طلاق به حداقل می‌رسد.



آیت‌الله مکارم شیرازی ارتباط‌های نامشروع را یکی از عوامل بروز طلاق عنوان کرد و اظهار داشت: وقتی ارتباط های نامشروع در جامعه زیاد شود پیوند ازدواج لرزان و متزلزل می‌شود.



این مرجع تقلید فیلم‌های فاسد و ماهواره‌ها را دومین عامل افزایش طلاق دانست و گفت: ماهواره‌ها درس طلاق به افراد می‌دهند و طلاق را چیز مقبول می‌دانند.



آیت‌الله مکارم شیرازی، توقعات زیاد مالی و...‏، زندگی پرزرق و برق و تجملی، عدم گذشت، عدم توجه به عواقب طلاق و عدم مطالعه کافی در ابتدای ازدواج از دیگر عوامل بروز طلاق عنوان کرد.



وی ادامه داد: در میان مسیحیان می‌گویند طلاق ممنوع است اما زن و شوهر همین جور از هم جدا می‌شوند و بعد هم با افراد دیگری ازدواج می‌کنند اما اسلام نمی‌گوید طلاق حرام است بلکه طلاق را آخرین دوا می‌داند.



نباید قوانین ضد اسلام عملی شود



وی با انتقاد از زندانی کردن جوانانی که استطاعت مالی برای پرداخت مهریه ندارند تصریح کرد: هزاران جوان به خاطر نداشتن مهریه که همسرشان تقاضا کرده‌اند به زندان افتادند.



آیت‌الله مکارم شیرازی خطاب به مسئولان قضایی کشور گفت: برادران عزیز که در قوه قضائیه هستید اصل بر اعصار است نه ایثار. می‌گویند چون این فرد توان پرداخت مهریه را ندارد پس باید زندانی شود. این درست نیست. باید آزادش بگذارید تا معلوم شود که اگر استطاعت مالی دارد و پرداخت نمی‌کند باید او زندانی کرد اما وقتی ثابت نیست که توانایی پرداخت مهریه را ندارد چرا آنها را به زندان می‌اندازید؟



این مرجع تقلید تاکید کرد: نباید در کشور اسلامی چنین قانونی بر ضد اسلام عملی شود چراکه هیچ فقیهی چنین فتوایی نمی‌دهد.