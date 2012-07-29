آرمانگرایی واقعیت گرایانه باید به شکل جهادی تفسیر شود

حجت الاسلام والمسلمین عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع مسئولان نظام عنوان کرد: باید آرمانگرایی واقع گرایانه را به صورت جهادی،‌ مقاومتی و با عنوان حرکتی انقلابی تفسیر کنیم نه یک حرکت نزولی توام با عقب نشینی و ایستایی.



وی ادامه داد: برخی اینگونه تلقی می کنند که منظور از واقعیت نگری توجه به واقعیت‌های دلسرد کننده است در حالی که مقام معظم رهبری واقعیت‌های تشویق کننده، سازنده و اثرگذار در پیشرفت کشور را مدنظر داشتند که در عمل قابل تحقق هستند.



نماینده مجلس خبرگان رهبری ابراز کرد: با توجه به واقعیت‌های مثبت و سازنده و اثرگذار، حرکت ملت ایران حرکتی رو به جلو و در مسیر رشد و پیشرفت و قله‌های تعالی قرار دارد.



وی ادامه داد: مقاومت در برابر چالش‌ها و سختی‌ها می‌تواند راه‌های حل مسائل را به خوبی پیش رو قرار دهد و علیرغم فراز و نشیب ها ایران در مسیر حرکت خود هیچگاه متوقف نخواهد شد.



حجت الاسلام کعبی با اشاره به اینکه دشمنان در عرصه اقتصادی سعی در بحران سازی دارند عنوان کرد: رهبری در این عرصه راهبرد اقتصاد مقاومتی را برای برون رفت از این چالش‌ها مورد تأکید قرار دادند و نامگذاری سال‌های گذشته با عنوان‌های مختلف همچون همت مضاعف کار مضاعف، جهاد اقتصادی و سال تولید و حمایت از سرمایه ایرانی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.



وی در ادامه تاکید کرد: مقام معظم رهبری در این دیدار تاکید داشتند که در مسیر پیشرفت و عدالت مردم ایران بن بست و عقب نشینی وجود ندارد و مرم با بسیج تمام امکانات و روحیه انقلابی رو به جلو حرکت می کند.