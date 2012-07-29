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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

یعقوبی تأکید کرد:

نبود کانون شعری منسجم دلیل عقب ماندگی شعر استان سمنان

نبود کانون شعری منسجم دلیل عقب ماندگی شعر استان سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: عضو انجمن شعر بسیج استان سمنان با گلایه از فعالیت موازی سازمان‏های فرهنگی در امر شعر، تأکید کرد: نبود یک کانون شعر منسجم دلیل عقب ماندگی شعر استان سمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یعقوبی شامگاه شنبه در نشست انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان با بیان اینکه نبود یک کانون شعر منسجم دلیل عقب ماندگی شعر در این استان است، گفت: باید از پتانسیل های موجود استفاده کنیم تا شعر استان به سطح و جایگاه واقعی خود برسد.

وی با اشاره به جریان مثبت و انقلابی در شعر استان سمنان، اظهار داشت: در استان شاعر موثر کم داریم اما تقاضا برای محافل ادبی بسیار بالاست.

این شاعر معاصر انقلابی تاکید کرد: قطعا با پشتیبانی و حمایت مطلوب از شعرا، شاهد تولید آثار خوب و فاخری خواهیم بود.

یعقوبی با بیان اینکه متاسفانه امروزه اکثر شعرهای تولیدی شاعران سطحی است، افزود: در شعر استان، مربی کم است و باید فعالیت بیشتری برای پرورش شاعران نخبه انجام داد.

وی ادامه داد: شاعران گذشته همانند سعدی و حافظ از وضعیت زمانه خود آگاهی داشتند و بر مبنای نیاز و اقتضای شرایط شعر می‏سرودند اما امروزه دیگر این امر دیده نمی شود.

یعقوبی با اشاره به تشکیل انجمن شعر بسیج استان، خاطرنشان کرد: استان سمنان از لحاظ شعر و شاعری در کشور به عنوان استانی فرهیخته‏ شناخته می‏شود و باید تلاش کرد تا در خود استان هم این موضوع نشان داده شود.

عضو انجمن شعر بسیج استان سمنان در پایان اظهار داشت: بسیج با انسجام ‏بخشی به نیروها و با تقویت انگیزه‏ های الهی می‏ تواند در ارائه شعر آیینی و انسان ‏ساز مؤثر باشد.

کد مطلب 1660328

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