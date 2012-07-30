شهرک صنعتی جدیدکازرون میراث شهر را می بلعد/ احتمال تخریب کانال تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه صنعتی در تمام جوامع امری پذیرفته و شایسته است و همگان نیز از این رویداد به بهترین شکل استقبال می کنند.

اما در شرایطی باعث می شود که توسعه صنعتی آسیبهایی را به بخشهایی از جامعه وارد کند و یکی از این آسیبها تخریب میراث تاریخی یک جامعه محسوب می شود.

در این خصوص کارشناسان امر اعتقاد دارند که احداث شهرک صنعتی جدید کازرون باعث می شود که بخشهایی از میراث کهن این منطقه دستخوش آسیب و تخریب قرار گیرد.

بخشهایی از کانال آب که طی گذشت سالیان، به صورت روباز درآمده

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: احداث شهرک جدید صنعتی کازرون بخشهایی از یک اثر وقفی و تاریخی در ناحیه شمالی این شهر را از بین خواهد برد.

محسن عباسپور بیان کرد: کانال تاریخی انتقال آب به کازرون که در قرن هفتم و توسط یکی از مشاهیر و عارفان صاحب نام کازرونی احداث شد تأسیساتی کم نظیر است که هم به لحاظ مردم شناسی و هم به لحاظ ارزشهای بالای تاریخی، حائز اهمیت است اما تداوم روند احداث شهرک صنعتی جدید کازرون به طور حتم تأثیرات نامطلوبی را بر آن خواهد گذاشت و این احتمال وجود دارد که بخشهایی از آن را تخریب کند.

وی ادامه داد: شهرک جدید صنعتی کازرون در قسمت شمالی این شهر و در منطقه ای به نام دشتک دوان در حال احداث است که کانال تاریخی آبرسانی به شهر کازرون هم از همان منطقه عبور می کند و با توجه به مساحت قابل توجه در نظر گرفته شده برای این شهرک صنعتی بیم آن می رود که در صورت استفاده از تمامی این فضا، حداقل 200متر از این کانال تاریخی و وقفی که در قرن هفتم هجری احداث شده بود از بین برود.

این فعال میراث فرهنگی بیان کرد: این کانال تاریخی که توسط شیخ امین الدین بلیانی از عارفان و مشاهیر کازرونی، برای انتقال آب به شهر کازرون احداث شده بود در همان دوران وقف شد و سند وقفی آن نیز هنوز موجود است.

بخشهایی از کانال آب که طی گذشت سالیان، به صورت روباز درآمده

عباسپور اظهار داشت: شرح احداث و وقف این کانال در کتاب "مفتاح الهدایه و مصباح العنایه" سیرتنامه شیخ امین الدین محمد بلیانی، به قلم محمود بن عثمان که در قرن هفتم نگاشته شده، شرح داده شده است.

وی گفت: طول این کانال پنج کیلومتر و با قطر متوسط 30سانتی متر است و این کانال از جمله حائز اهمیت ترین تأسیسات انتقال آبی است که در استان فارس برجای مانده است.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان ادامه داد: سرچشمه تغذیه کننده کانال وقفی آب کازرون، در منطقه ای موسوم به حوض بیدمشک قرار دارد که در قرن هفتم، حوضی بزرگ در کنار چشمه موجود در آن منطقه احداث شد و از آنجا تا شهر کازرون حدود پنج کیلومتر کانال سرپوشیده بوسیله سنگ و ساروج ایجاد کردند تا آبی سالم به دست اهالی برسانند.

دیواره های باقی مانده حوض بیدمشک، حوضچه اصلی تغذیه کننده کانال آب کازرون

عباسپور افزود: در طول قرنهای گذشته بخشهای اندکی از این کانال به دلیل سیلابهای فصلی و مداوم از بین رفته و در چند نقطه نیز پوشش بالایی کانال تخریب شده به گونه ای که می توان درون آن را به راحتی مشاهده کرد.

وی گفت: تداوم عملیات احداث شهرک صنعتی و تردد مداوم کامیونهای سنگین به همراه خاکبرداریهای متعدد در این منطقه، بخشهایی از این کانال را از بین خواهد برد و موجب از بین رفتن این کانال ارزشمند تاریخی خواهد شد.

عباسپور تاکید کرد: بدون شک هم سازمان میراث فرهنگی و هم مدیریت شهرکهای صنعتی باید نخست پاسخگوی این مسئله باشند که چرا با انجام چنین پروژه ای که تهدیدی جدی برای این کانال وقفی و تاریخی محسوب می شود موافقت کرده اند و هم اینکه چنانچه تدابیری برای جلوگیری از تخریب این کانال که در زمین دفن است را اتخاذ و به صراحت و به طور شفاف اعلام کنند تا امکان کنترل و نظارت آن از سوی جریانهای مردمی و نهادهای غیردولتی میسر شود.