معرفی 72 درصد طرحهای کشاورزی مازندران برای دریافت تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی شامگاه شنبه در جلسه توسعه کشاورزی مازندران در استانداری اظهار داشت: 520 طرح با اعتبار 175 میلیارد ریال در بانک کشاورزی مصوب شدند.

عظیمی با اشاره به اینکه درصد معرفی طرح ها به بانک بالا است گفت: فرآیند تکمیل و پرداخت و پرونده سازی در بانکها به کندی صورت می گیرد که می توان با استفاده از ظرفیت نظام مهندسی در تسریع این کار کمک کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سه هزار و 518 طرح کار کارشناسایی طولانی را برای اعطای تسهیلات می طلبد که باید با تشکیل اتاق فکر درخصوص ارزیابی و کارشناسی طرح اقدامات لازم صورت گیرد.

عظیمی افزود: جلسه ای که در کارگروه کشاورزی با مدیران بانک های کشاورزی در شهرستان داشتیم اعلام شد که 55 درصد ظرفیت بانک درخصوص بخش کشاورزی است.

وی بیان داشت: تسهیلات بخش کشاورزی باید تا پایان سال برای اشتغال دراین بخش جذب شود و اگر این اعتبارات تا زمان مورد نظر جذب نشود برگشت می خورد.

عظیمی، به اهمیت برداشت مکانیزه برنج در شالیزارهای استان اشاره کرد و افزود: استفاده از کمباین به کاهش 10 درصدی ضایعات این محصول منجر شود.