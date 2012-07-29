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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

عظیمی خبر داد:

معرفی 72 درصد طرحهای کشاورزی مازندران برای دریافت تسهیلات

معرفی 72 درصد طرحهای کشاورزی مازندران برای دریافت تسهیلات

ساری- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: 72 درصد طرح های مصوب شده در کارگروه توسعه کشاورزی استان به بانک های عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی شامگاه شنبه در جلسه توسعه کشاورزی مازندران در استانداری اظهار داشت: 520 طرح با اعتبار 175 میلیارد ریال در بانک کشاورزی مصوب شدند.

عظیمی با اشاره به اینکه درصد معرفی طرح ها به بانک بالا است گفت: فرآیند تکمیل و پرداخت و پرونده سازی در بانکها به کندی صورت می گیرد که می توان با استفاده از ظرفیت نظام مهندسی در تسریع این کار کمک کرد.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سه هزار و 518 طرح کار کارشناسایی طولانی را برای اعطای تسهیلات می طلبد که باید با تشکیل اتاق فکر درخصوص ارزیابی و کارشناسی طرح اقدامات لازم صورت گیرد.
 
عظیمی افزود: جلسه ای که در کارگروه کشاورزی با مدیران بانک های کشاورزی در شهرستان داشتیم اعلام شد که 55 درصد ظرفیت بانک درخصوص بخش کشاورزی است.
 
وی بیان داشت: تسهیلات بخش کشاورزی باید تا پایان سال برای اشتغال دراین بخش جذب شود و اگر این اعتبارات تا زمان مورد نظر جذب نشود برگشت می خورد.
 
عظیمی، به اهمیت برداشت مکانیزه برنج در شالیزارهای استان اشاره کرد و افزود: استفاده از کمباین به کاهش 10 درصدی  ضایعات این محصول منجر شود.
کد مطلب 1660336

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