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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۶

ابطالی اعلام کرد:

برداشت برنج از 24 هزار هکتار شالیزار مازندران

برداشت برنج از 24 هزار هکتار شالیزار مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت: در 24 هزار هکتار از اراضی شالیزای استان برداشت برنج انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی شامگاه شنبه در جلسه توسعه کشاورزی مازندران در استانداری اظهار داشت: با توجه به شرایط مناسب آب وهوایی در سالجاری، برداشت برنج 15  روز زودتر نسبت به سال گذشته آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه برداشت مکانیزه در اولویت برنامه های جهادکشاورزی استان است افزود: تاکنون 75 درصد برداشت برنج به صورت مکانیزه انجام شده است.
 
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت: پس از برداشت برنج تاکنون سه هزار هکتار از اراضی شالیزاری به کشت رتون اختصاص یافت.
 
ابطالی با اشاره به اینکه امسال سال خوبی را در بخش برنج در استان داریم افزود: 10 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان آماده کشت دوم است.
 
وی بیان داشت: امسال پیش بینی می شود بیش از 75 هزار هکتار از اراضی استان زیرکشت مجدد رتون برود.
کد مطلب 1660337

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