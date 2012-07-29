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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

پریچهره اعلام کرد:

فعالیت 150 تشکل مردم نهاد حوزه جوانان در مازندران

فعالیت 150 تشکل مردم نهاد حوزه جوانان در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: 150 تشکل مردم نهاد حوزه جوانان در استان فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره شامگاه شنبه در نشست صمیمی ورزشکاران و جوانان نخبه مازندران با نماینده ولی فقیه در استان افزود: هم اکنون جوانان نخبه و ورزشکار استان در عرصه های مختلف علمی، ورزشی و فرهنگی در تورنمنت های بین المللی نقش آفرینی می کنند.

وی اظهار داشت: بالاترین سهمیه المپیک 2012 لندن در بین تمامی ادارات کل ورزش و جوانان استانها، از آن ورزشکاران مازنی بوده که سبب افتخاراتی برای ورزش کشور می شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به اثرات مثبت ادغام اداره کل تربیت بدنی و سازمان جوانان استان، تصریح کرد: این امر سبب شد تا بسیاری از ناهنجاریهای فرهنگی و مشکلات حوزه جوانان به صورت اصولی موشکافی شود.

پریچهره با بیان اینکه هم اکنون 150 تشکل مردم نهاد در مازندران فعالیت می کنند، یادآور شد: 13 سند در حوزه تعالی بخشی فعالیتهای جوانان استان ترسیم شده که به زودی قابلیت اجرا خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه همایش بزرگ عفاف و حجاب با حضور ورزشکاران نخبه و محجبه استان شهریور ماه امسال در مازندران برگزار می شود، افزود: امیدواریم دینمداری و اخلاق محوری را در ورزش استان تقویت کنیم.

وی از فعالیت هزار و 600 باشگاه فرهنگی ورزشی در استان خبر داد و گفت: ورزش بانوان در سالهای اخیر رشد چشمگیری یافته و شاهد مدال آوری هایی در عرصه های مختلف شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه شش ورزشکار استان در المپیک 2012 لندن رقابت می کنند، افزود: امیدواریم این دلاوران همانند گذشته برای کاروان المپیک ایران افتخارآفرینی کنند.

مازندران، 120 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.

کد مطلب 1660338

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