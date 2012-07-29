مهاجرت نخبگان شایسته ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی شامگاه شنبه در نشست جوانان و ورزشکاران نخبه مازندران افزود: باید از توان و استعداد جوان ایرانی در عرصه علم آموزی و استعدادهای جوان ایرانی استفاده کرد.

وی اظهار داشت: شجاعت، پهلوانی و مردانگی و مروت پوریای ولی، تختی و امامعلی حبیبی و بزرگان ورزشی نظیر آنان باید الگوی ورزشکار و جوان امروز ایرانی باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه اتاق فکر ورزشکاران و جوانان باید در اداره کل ورزش و جوانان استان تشکیل شود، تصریح کرد: این اداره باید در راستای استعدادیابی و توان افزایی دانش علمی و ورزشی جوانان برنامه مدونی داشته باشد.

طبرسی با بیان اینکه بخش عمده ای از اوقات فراغت جوانان در اماکن ورزشی سپری می شود، یادآور شد: باید متولیان امر در تربیت اخلاقی ورزشکاران در میادین و عرصه های ورزشی نقش آفرین باشند.

وی با اعلام اینکه توان و استعداد جوان ایرانی باید درتصمیم گیری های مدیران استانی و کشوری لحاظ شود، افزود: جوانان می توانند با ایده های خود در تصمیم گیریهای توسعه ای استان اثرگذار باشند.

امام جمعه ساری با اشاره به مهیا بودن مصلی نماز جمعه ساری برای ورزشکاران استان، اظهار داشت: ورزشکاران در میادین ورزشی باید اخلاق مداری و منش پهلوانی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.

مازندران بیش از 130 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.