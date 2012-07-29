تولید محصولات زراعی با طعم سم/ مبارزه بیولوژیک در ابتدای راه

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از سموم کشاورزی برای مبارزه با آفات گیاهی و بیماریها، جای تولید محصولات سالم و ارگانیک را در سبد خانوارها خالی کرده است.

طرح مبارزه بیولوژیک از سال 73 در گلستان آغاز شد و اکنون محصولاتی نظیر برنج، پنبه، ذرت، سویا و ... تحت پوشش این طرح قرار دارند.

محدودیت تولید زنبور تریکوگراما و سنتی بودن تولید آن سبب شده تا رغبتی برای ترویج شیوه های بیولوژیک مبارزه با آفات وجود نداشته باشد.

مدیرحفظ نباتات جهادکشاورزی گلستان گفت: اکنون که زمان بروز آفات کرم ساقه خوار برنج است توزیع زنبورهای تریکوگراما و براکون بین کشاورزان برای مبارزه بیولوژیک در مراکز گیاه پزشکی استان آغاز شد.

اسماعیل متکی گفت: گلستان با داشتن 50 هزار هکتار اراضی و تولید 140 هزار تن برنج سومین تولیدکننده برج است.



وی اظهار داشت: سال گذشته برای از بین بردن کرم ساقه خوار در 11 هزار هکتار از برنجزارهای استان زنبورهای تریکوگراما و براگون استفاده شد و پیش بینی می شود امسال روند افزایش یابد.



وی عنوان کرد: تولید محصول ارگانیک، کاهش آلودگی زیست محیطی و کاهش هزینه کشت را در پی دارد و 12 هزار تومان از هزینه مبارزه بیولوژیک در هر هکتار را دولت می پردازد.



متکی بیان داشت: آفت گیاه ساقه خوار در مزارع سویا، ذرت، برنج و پنبه گلستان بروز می کند و سال گذشته در 28 هزار هکتار از مزارع استان از طرح مبارزه بیولوژیک استفاده شد.



متکی گفت: کارتهایی به عنوان تریکوکارت در شالیزار نصب می شود که شفیره تریکوگراما در آن قرار دارد و زنبورها بعد از 48 ساعت از حالت شفیره خارج و برای خوردن آفت ساقه خوار برنج دست بکار می شوند.



مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان افزود: در سال 90 حدود 90 کیلوگرم تریکوگراما و 23 میلیون زنبور براکون تولید شد که در سطح 28 هزار هکتار مبارزه بیولوژیک داشتیم.



وی عنوان کرد: تریکوگراما زنبوری است که تخم حشره را از بین می برد و براکون زنبوری که لارو حشره را از بین می برد.



وی یادآورشد: امسال تا پایان شهریورماه 130 کیلوگرم تریکوگراما و 25 میلیون زنبور براکون تولید می شود و در این زمینه با 21 پیمانکار قرارداد بستیم.



متکی افزود: از سال 73 کار مبارزه بیولوژیک شروع شد و هزار هکتار تحت پوشش بود که الان به 31 هزار هکتار رسید ولی محدودیتهایی مانند تولید تریکوگراما از جمله موانع است.



وی بیان داشت: تریکوگراما زنبوری است که دو میلی متر طول دارد و تولیدش سخت است و بیشتر پیمانکاران رغبتی برای تولید ندارند.



متکی افزود: در بسیاری از کشورها تولید از حالت سنتی به سمت صنعتی خارج شد ولی در کشور ما همچنان تولید سنتی است.



مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: برای ترویج تولید محصولات ارگانیک 65 درصد مبلغ تولید را دولت و 35 درصد را کشاورز تامین می کند و کشاورزان آگاه هستند که مصرف سم خطرناک است و باید به سمت تولید محصولات سالم پیش رفت.



وی عنوان کرد: در سالی هستیم که باید تولید محصول سالم و ارگانیک را در سبد خانوارها اضافه کنیم.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان گفت: در استان گلستان 590 عامل خسارت های گیاهی شناسایی شد که 50 درصد مربوط به آفات است و همچنین 27 درصد مربوط به بیمارها و 23 درصد مربوط به علفهای هرز هستند.

وی اظهار داشت: از بین این عوامل 250 قلم سم در کشور تولید شده که بخش اعظم آن در استان مصرف می شود.

وی عنوان کرد: از سال 1383 که یارانه سموم حذف شد، سازمان حفظ نباتات تصمیم به حذف برخی سموم پرخطر گرفت و تا پایان سال 90 کلیه سموم کلره و بخشی از سموم پر خطر حذف شد.

متکی بیان داشت: در برنامه چهارم کاهش مصرف سم و مصرف بهینه سم جزو الزامات سازمان حفظ نباتات قرار گرفت و میزان مصرف سم از 32 هزار تن در سال به 16 هزار تن رسید.

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: در این حوزه گلستان نیز بی نصیب نماند و میزان مصرف سم استان از دو هزار و 800 تن در سال 83 به 1600 تن در سال گذشته رسیده است.

وی عنوان کرد: در برنامه پنجم قرار شد، پنج درصد سطوح زراعی و باغی، تحت پوشش راهکار پایدار برای مدیریت آفات قرار گیرد که روشهای بیولوژیکی، شیمایی و طبیعی انجام شود.