به گزارش خبرنگارمهر، بهروز ثروتیان نام داشت، متولد مهرماه سال 1316 درمیاندوآب دیده به جهان گشود و تا سن 24 سالگی نیز در همین شهر زندگی کرد. بعد از دریافت مدرک پنجم ابتدایی به عنوان دبیر ریاضی کار خود را با تدریس آغاز کرد تا اینکه در سال 1399 با رتبه ممتاز موفق به اخذ مدرک ششم علمی شد.

ثروتیان در سال 42 در کنکور سراسری شرکت کرد و همزمان در دو رشته ادبیات و فلسفه تحصیلات دانشگاهی خود را آغاز نمود و سه سال بعد با رتبه ممتاز مدال علمی درجه یک فرهنگ را دریافت کرد و به عنوان نفر برتر در دانشگاه تبریز شاخص شد.

خدمت فرهنگی خود را میاندوآب ادامه داد و در سال 48 به ارومیه تبعید شد، سال 51 بود که کارشناسی ارشد را در تبریزبه اتمام رساند و چهار سال بعد نیز دکتری خود را در رشته ادبیات از دانشگاه تهران اخذ کرد و در همان جا نیز استخدام شد.

سال 58 بازنشسته شد و 7 سال بعد تا سال 82 در دانشگاه آزاد کرج به تدریس مشغول بود؛ وی مابقی عمر خود را صرف تصحیح شرح مجدد آثار نظامی گنجوی و بر اساس 14 نسخه خطی موجود کرد.

بهروز ثروتیان، در زمان حیات خود علاوه بر تدریس در دانشگاه به عنوان پژوهشگر ادبی فعالیت داشت و تحقیقات فراوانی نیز در حوزه نظامی‌شناسی منتشر کرده بود.

نخستین کتاب او در ابتدای دهه 1350 با عنوان «بررسی فرّ در شاهنامه فردوسی» توسط انتشارات موسسه تاریخ و فرهنگ ایران در سال 1350 منتشر شد. همچنین انتشارات امیر کبیر نیز در طول این سالها به عنوان ناشر اصلی وی بالغ بر 70 اثر ازاین شاعر توانمند را منتشر ساخته است.

زنده یاد بهروز ثروتیان آثار بیشماری را در حافظه تاریخ پژوهشگری ادبیات و شعر به یادگار گذاشته است که تصحیح و شرح آثار نظامی گنجه‌ای (۶ جلد) شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرفنامه و اقبالنامه، «غزلیات حافظ، تصحیح و مقدمه و تعلیقات»، «شرح دیوان حافظ»، «فرهنگ اصطلاحات و تعریفات نفایس‌الفنون» ، «تصحیح جاودان خرد»، «پیر طریقت گفت» (سخنان خواجه عبدالله انصاری)، «بیان در شعر فارسی»، «فن بیان در آفرینش خیال»، «روایات گهربار» (گزیده‌ای از تفسیر کشف‌الاسرار)، «سروده‌های بی‌گمان حافظ»، «صدای پای آب» (نقد و بررسی اشعار سهراب سپهری)، «شرح و نقد غزلیات شمس تبریزی» و ... تنها بخشی از آنها است.

بهروز ثروتیان با تمام ره توشه ای که این سالها در حوزه شعر و فرهنگ و ادب ایران زمین به یادگار گذاشته است و کار بر روی آخرین دست ‌نوشته‌هایش در زمینه‌ی تصحیح «تفسیر عرفانی صفی‌علی‌ شاه از قرآن کریم» آخرین کار وی بود؛ ظهر شنبه در سن 75 سالگی بر اثر سکته‌ قلبی در حیاط منزلش در رجایی کرج دیده از جهان فروبست واگرچه قرار بود برای خاکسپاری راهی میاندوآب شود تا در زادگاهش آرام گیرد اما بنا بر اعلام خانواده اش پیکر وی در کرج به خاک سپرده می شود.