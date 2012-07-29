مدال طلای 60 کیلوگرم جودو به روسیه رسید/ "سوبیروف" بازهم برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها روز گذشته در سالن اکسل شهر لندن با برگزاری مبارزات دو وزن 60- کیلوگرم مردان و 48- کیلوگرم بانوان آغاز شد که مدال‌های طلا در این دو بخش نصیب جودوکاران روسیه و برزیل شد.

در وزن 60- کیلوگرم مردان 37 جودوکار به روی تاتامی رفتند که در نهایت این "آرسن گالستیان" از روسیه بود که با پنج پیروزی متوالی به مدال طلا دست پیدا کرد. این جودوکار روسی که در رده چهارم رنکینگ جهانی قرار دارد با برتری مقابل "ذکریا" از نیجریه، "ینان سیگاردی" از موناکو، "چوی وانگ" از کره جنوبی، "رشید سوبیروف" از ازبکستان و "هیروکا" از ژاپن به نشان طلا دست پیدا کرد.

گلستیان در دیدار نهایی و برای کسب مدال طلا به دیدار"هیروکی هیروکا"، نفر سوم رنکینگ جهانی از ژاپن رفت و در مدت 40 ثانیه نماینده ژاپنی‌ها را ضربه فنی کرد. ضمن اینکه در مرحله نیمه نهایی با برتری مقابل " سوبیروف" شکست در فینال جهانی 2010 را مقابل این ازبکی جبران کرد.

"هیروکا" که به دلیل آسیب دیدگی "یاماموتو هیروموفی" شانس حضور در رقابت‌های جودوی المپیک را پیدا کرده بود ناکامی چهار سال قبل خود در المپیک پکن را جبران کرد و نقره گرفت و "سوبیروف" همانند المپیک 2008 به همراه نماینده برزیل به نشان برنز دست پیدا کرد.

در این وزن "لودویک پاسیچر" در دور دوم به "سوبیروف" باخت تا دارنده مدال نقره دوره قبل از رسیدن به مرحله بعدی بازماند. در کنار این بلژیکی، "الیو ورده" از ایتالیا که تا مرحله نیمه نهایی با قدرت پیش آمده بود در نهایت به عنوان پنجم دست پیدا کرد و از رسیدن به مدال بازماند.

در وزن 48- کیلوگرم بانوان هم "ساره منزس" از برزیل، "الینا دومیترو" از رومانی، "کرینو وزیزنسکی" از مجارستان و "کارلینه وان سینک" از بلژیک به مدال‌های طلا، نقره و برنز دست پیدا کردند.

این رقابت‌ها امروز یکشنبه در وزن 66- کیلوگرم مردان و 52- کیلوگرم بانوان دنبال خواهد شد.