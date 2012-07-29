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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۸:۴۴

شیرازی خبرداد:

برگزاری مسابقه ضربات پنالتی فوتسال در آبادان

برگزاری مسابقه ضربات پنالتی فوتسال در آبادان

آبادان – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان از برگزاری یک دوره مسابقه ضربات پنالتی فوتسال به مناسبت ماه رمضان در آبادان خبر داد.

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مسابقات که جمعه شب به همت هیئت ورزشهای همگانی شهرستان و با همکاری روابط عمومی شهرداری آبادان انجام شد، بیش از 135 نفر از شهروندان به مدت سه ساعت با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: در این مسابقه 27 تیم به رقابت پرداختند که در پایان «تیم شهید باران» متشکل از مجید رکابدار، مسعود رکابدار، محسن دشتی زاده، غلامحسن نژادیان و مهدی رحمانیان با حذف رقیبان به عنوان تیم نخست معرفی شدند و جوایزی به رسم یادبود به آنها تعلق گرفت.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان تصریح کرد: این مسابقات که با هدف افزایش سلامت و ایجاد نشاط و شادابی بیشتر شهروندان برگزار می شود، مورد استقبال شایانی قرار گرفت به گونه ای که مسابقات در دو جمعه متوالی ادامه یافت تا نفرات برتر مشخص شوند.
 
کد مطلب 1660348

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