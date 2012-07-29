بی آبی مطلق در 70 روستای آبادان/ مسئولان خود را جای مردم بگذارند

محمد سعید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهر آبادان به علت جاری بودن رودخانه های مهم و پرآب بهمنشیر و اروندرود یکی از شهرهای پر آب استان خوزستان و کشور به حساب می آید ولی متاسفانه مردم این شهرستان و روستاهای آن، برای تامین آب آشامیدنی که حداقل شرایطی است که دولت برای شهروندانش ایجاد می کند در تنگنا هستند.

وی افزود: نخست اینکه مردم شهر آبادان هنوز مثل روزگاران قدیم آب را با بشکه های 20 لیتری از فروشندگان دوره گرد می خرند و این موضوع هزاران خطر برای شهروندان آبادانی ایجاد کرده است.



انصاری عنوان کرد: در روستاها هم وضع به مراتب سخت تر است زیرا در این مناطق حتی آب آشامیدنی وجود ندارد و مردم برای تامین آب شرب خود با مشکل مواجه هستند این در حالی است که زمانی در همین روستاهای آبادان، نهرهایی با آب گوارا و پرحجم وجود داشت ولی امروز مردم برای اندکی آب در تنگنا هستند.

فروش آب تصفیه شده در آبادان



نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: امروز وضع در روستاهای آبادان به گونه ای است که 70 روستا در این شهرستان از بی آبی و نبود آب آشامیدنی در رنج هستند و مسئولان دولت باید در اسرع وقت فکری برای حل این مشکل آنها از خود نشان دهند زیرا تحمل این شرایط به خصوص در شهری مثل آبادان که گرمای شدیدی را تجربه می کند واقعا سخت است.



انصاری با اشاره به اینکه وظیفه وزارت نیرو این است که آب را در سریع ترین زمان ممکن به این روستاها برساند، گفت: کاش مسئولانی که در آب و هوای مطلوب تهران زندگی می کنند برای یک روز خود را به جای مردم روستاهای آب با این گرمای وحشتناک قرار دهند با ببینند این مردم که ولی نعمت ما هستند در شرایط زندگی می کنند.



روخانه بهمنشیر که هم اکنون در آبادان جاری است پرآب ترین دهانه رود کارون و شاخه اصلی این رود است که در شمال جزیره آبادان قرار دارد و طول این رود 85 کیلومتر است و به خلیج ‌فارس می ریزد. البته در شرایط فعلی آبی در این رودخانه نمانده است که به خلیج فارس بریزد و آب شور خلیج فارس بر آب شیرین بهمنشیر غلبه کرده است.