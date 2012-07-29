15 تیم لیگ برتر از پوشاک خارجی استفاده می کند/ سرمایه ای که به آلمان می رود

میثم راستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به جرات می توان گفت اکنون 90 درصد تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور را باشگاه های دولتی تشکیل می دهند که مستقیما با هزینه های دولتی در لیگ تیمداری می کنند ولی همین تیمهای دولتی به هیچ وجه به شعار امسال که سال حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی است توجه نکرده اند.

وی افزود: هم اکنون تنها سه تیم صنعت نفت آبادان، راه آهن شهرری و فجر سپاسی شیراز از البسه تولید شده توسط شرکتهای ایرانی استفاده می کنند و 15 تیم دیگر ترجیح داده اند از لباسهای تولیدی شرکتهای خارجی استفاده کنند. جالب اینکه از میان این 15 تیم 14 تیم از یک شرکت آلمانی لباسهای خود را تامین می کنند.



راستی با اشاره به اینکه صنعت نفت البسه خود را از یک شرکت داخلی تامین کرده، گفت: کیفیت تولید البسه این شرکت استانداردهای لازم را دارد و بازیکنان و کادرفنی ما که بسیاری از آنها حرفه ای هستند و در باشگاه های معتبر ایرانی و خارجی توپ زده اند این کیفیت را تائید کرده اند.



مدیر بازاریابی باشگاه صنعت نفت آبادان با اشاره به اینکه هر تیم در سال حدود 200 تا 400 میلیون تومان را خرج تامین البسه خود در لیگ برتر می کند، عنوان کرد: این رقم را اگر برای 15 تیم در نظر بگیریم مشاهده می کنیم که هر ساله مبلغ فراوانی از بودجه دولتی ایران به خارج از کشور می رود این در حالی است که تولیدکنندگان ایران می توانند با اندکی حمایت البسه باکیفیتی را روانه بازار کنند.



وی تاکید کرد: همین بی توجهی ها است که باعث شده در سالهای اخیر چندین شرکت تولید پوشاک ورزشی در کشور تعطیل شوند زیرا بازار مناسبی برای آنها ایجاد نمی شود و تیمهای متمول لیگ برتر فرصتی برای عرضه اندام در اختیار آنها قرار نمی دهند.

صنعت نفت آبادان با پوشاک ایرانی



راستی اظهار کرد: این در حالی است که شرکتهای ایران حاضر هستند با قمیتی کمتر پوشاک با کیفیت را در اختیار تیمهای لیگ برتری قرار دهند که با این شرایط سخت تیمداری در لیگ برتر، اضافه ماندن این مبلغ می تواند بخشی از هزینه های باشگاه ها را تامین کنند.



وی افزود: شرکت ایرانی تولید کننده البسه تیم فوتبال صنعت نفت در لیگ برتر به علت قراردادی که با ما منعقد کرد شش نفر را جذب شرکت خود کرده و ما در باشگاه به این عمل خود می بالیم که با این تصمیم خود شش جوان بیکار ایرانی صاحب شغلی مناسب شده اند.



مدیر بازاریابی باشگاه صنعت نفت آبادان تصریح کرد: اگر 15 باشگاهی که البسه خود را از شرکتهای خارجی تامین می کنند با شرکتهای داخلی عقد قرارداد کنند و از البسه ایران استفاده کنند می توان نتیجه گرفت که از بابت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور 90 جوان ایران صاحب شغلی آبرومندانه بشوند.



راستی در پاسخ به اینکه شاید کیفیت تولید البسه در داخل پائین تر از شرکتهای خارجی باشد، گفت: اگر هم چنین چیزی باشد اختلاف کیفیت آنقدر چشمگیر نیست که بازیکنان نتوانند از آنها برای بازی کردن در رقابتهای لیگ برتر استفاده کنند. ضمن اینکه چه اشکالی دارد بازیکنانی که از راه فوتبال میلیاردها تومان پول دریافت می کنند برای رونق تولید ملی، البسه ای با کیفیت کمتر به تن کنند هر چند به نظر من اختلاف کیفیت به هیچ وجه قابل توجه نیست.



وی با اشاره به اینکه سالانه مبلغ قابل توجهی تنها در لیگ برتر فوتبال صرف تامین البسه تیمهای لیگ برتر می شود، عنوان کرد: اگر این مبلغ در اختیار شرکتهای ایرانی قرار بگیرد ضمن اینکه باعث رونق کار آنها می شود باعث می شود آنها به مرور زمان بر کیفیت کالای خود بیفزایند و در نهایت می توانند حتی محصولات خود را خارج از کشور صادر کنند.