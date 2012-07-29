زرپوشان زخم خورده در انتظار فجر شگفتی ساز

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت نفت در این فصل نیز همانند فصل گذشته نتوانست به خوبی بازیکن جذب کند زیرا به علت شرایط آب و هوایی سخت و گرم و همچنین تداوم پدیده گرد و غبار در شهرهای جنوبی خوزستان، بازیکنان چندان حاضر به حضور در فوتبال آبادان نیستند و حاضر هستند با قمیتی کمتر از صنعت نفت، فوتبال خود را در استانی خوش آب و هواتر ادامه دهند.

صنعت نفت با این شرایط در هفته اول به مصاف تیم میلیاردی و پرستاره پرسپولیس تهران رفت و در آب و هوایی که شبیه به سونا بود توانست حاکم توپ و میدان باشد ولی در نهایت بازیکنان جوان آلبرتو کاستا سرمربی پرتغالی صنعت نفت اسیر تجربه بازیکنان پرپسولیس شدند و بازی خوب آنها با شکست به پایان رسید هر چند هواداران دوآتیشه نفت که از معترض ترین هواداران فوتبال در کشور به شمار می روند با رضایت کامل به خانه رفتند زیرا نفت در این بازی امیدوار کننده ظاهر شده بود.



صنعت نفت در هفته دوم در بندر انزلی به مصاف قوهای سپید ملوان رفت و توانست در این شهر در برابر ستاره های ملوان و در برابر هواداران آنها یک امتیاز حساس از این شهر به آبادان بیارود تا روحیه بازیکنان نفت که در بازی با پرسپولیس خراش برداشته بود دوبار ترمیم شود.



در هفته سوم صنعت نفت که امیدوار است بازهم مثل همیشه بزرگترین حربه خود یعنی هواداران متعصبش را حتی در شیراز در کنارش داشته باشد به مصاف فجری می رود که با مشتی جوان بی نام و نشان تاکنون پدیده لیگ برتر لقب گرفته و در بازیهای هفته دوم انتقام بازی خوب نفت در برابر پرسپولیس را از سرخپوشان پایتخت با سه گل گرفت.



فجر که تاکنون دو تیم مطرح را در لیگ برتر سه تایی کرده این بار نباید تصور کند که در شیراز کاری آسان دارد زیرا تیم کاستا هر چند مثل فجرسپاسی بی ستاره است ولی مجموعه ای یکدست را در اختیار دارد که می تواند برای هر تیمی مشکل آفرین باشد حتی اگر آن تیم فجری باشد که ذوب آهن و پرسپولیس را شکست داده باشد.



یکی از مشکلات جدی صنعت نفت آبادان نداشتن یک مهاجم ششدانگ است جایی که در فصل قبل با وجود فونیکه سی نقطه قدرت این تیم بود ولی اکنون روح الله عرب، سعید حلافی، محمدمهدی الهایی و مهدی دغاغله زمان می خواهند تا جا پای فونیکه سی بگذارند و خط حمله نفت را به خط آتش تبدیل کنند.



صنعت نفت هم اکنون از دو بازی با کسب یک شکست و یک تساوی با یک امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندی لیگ برتر باشگاه های کشور قرار دارد ولی امیدوار است با شکست دادن فجرسپاسی شیراز به وضع خود در جدول سروسامان ببخشد تا از هم اکنون خود را در صف مدعیان قرار دهد نه فانوس به دستان.



از سوی دیگر شاگردان یاوری نیز با کسب شش امتیاز از دو بازی در رده دوم جدول قرار دارند و می خواهند شگفتیهای خود در لیگ برتر امسال را با پیروزی در برابر صنعت نفت در شیراز کامل کنند و مدعی بودن خود در لیگ برتر را همچنان ادامه دهند.