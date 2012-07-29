حفاری فاز 14 پارس جنوبی به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تاکایدی اظهار کرد: با پایان یافتن عملیات حفاری اولین حلقه چاه توصیفی یا ارزیابی SPD 14A-08 در این موقعیت و تکمیل و ایمن سازی این چاه، دستگاه حفاری برای آغاز حفر چاه های توسعه ای در موقعیت 14-B استقرار یافت و پیش بینی می شود ظرف سه تا چهار روز آینده با نظر کارفرما، حفاری چاه های توسعه ای (جدید تولیدی) به شیوه دسته ای (جمعی) در این فاز کلید بخورد.

وی با اشاره به برنامه های وزارت نفت برای شتاب بخشیدن به اجرای فازهای باقیمانده طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی افزود: حفر چاه های گازی فاز 14 در چارچوب قرارداد با شرکت نفت و گاز پارس به صورت کلید در دست به شرکت ملی حفاری ایران واگذار شده و در فاز اول، حفاری 22 حلقه چاه توسعه ای برنامه شده است.



تاکایدی با بیان اینکه هم اکنون دو دستگاه حفاری شرکت ملی حفاری ایران در فاز 14 مستقر هستند، گفت: عملیات حفاری در این فاز بر اساس جدول کار پیش می رود و تلاش می شود در زمان تعیین شده محقق شود.



فاز 14 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی با هدف تولید روزانه 56 میلیون و 500 هزار مترمکعب گاز ترش و 75 هزار بشکه میعانات گازی اجرا می شود.



این فاز به روش تامین مالی فاینانس از محل منابع داخلی و اوراق مشارکت از سوی کنسرسیومی متشکل از هشت شرکت پیمانکار و سازنده ایرانی در دست اجرا قرار دارد.



شرکت ملی حفاری ایران پیش از این در پروژه حفاری فازهای 4، 5 و 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی مشارکت داشته است.



این شرکت هم اکنون حفاری فازهای 17، 18 و 14 پارس جنوبی را به صورت کلید در دست (EPC) اجرا می کند.



شرکت ملی حفاری ایران، یکی از شرکت های بالادستی تابع شرکت ملی نفت ایران است.