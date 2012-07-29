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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

مسگری در گفتگو با مهر:

محافل قرآنی زمینه انس روزافزون با معانی و مفاهیم کلام وحی را رقم می زند

محافل قرآنی زمینه انس روزافزون با معانی و مفاهیم کلام وحی را رقم می زند

کرج – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل اوقاف وامور خیریه البرز گفت: برگزاری محافل قرآنی زمینه ساز انس روزافزون جامعه با معانی و مفاهیم کلام وحی بوده و موجب بیمه آدمی در برابر انحراف ها می شود.

جلیل مسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری محافل قرآنی در ماه مبارک رمضان گفت: برگزاری محافل قرانی زمینه ساز انس روزافزون جامعه و به ویژه جوانان با معانی و مفاهیم کلام وحی شده و آدمی را در برابر انحراف ها بیمه می کند.

وی افزود: تلاوت قرآن دل و جان آدمی را جلا داده و وی را آماده درک و پذیرش کلام وحی و پیام درون آن می کند.

وی اظهار داشت: با تعمق در قران با مبانی و اصول دین اسلام آشنا شده و پیوندی محکم با ارزش ها ایجاد می شود از این رو انسان در برابر فرقه ها و عرفان های مختلف و نوظهور بیمه شده و توان مقابله با آنها را خواهد داشت.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف وامور خیریه البرز با اشاره به این موضوع که همزمان با ماه مبارک رمضان بیش از 22 محفل قرآنی با حضور قاریان مطرح کشور و قاریان بین المللی در استان برگزار می شود تاکید کرد: محافل قرآنی باید در طول سال نیز استمرار داشته باشد.

وی برگزاری محافل قرآنی، برگزاری جلسه های مشاوره و پاسخگویی به شبهات دینی، برپایی سفره های افطاری در امامزادگان و همچنین برگزاری مراسم احیا و مشاوره وقف در امامزاده ها را از جمله برنامه های اداره کل اوقاف وامور خیریه البرز در ماه مبارک رمضان برشمرد.
 

کد مطلب 1660357

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