پرهیز از موازی کاری در اقدامات فرهنگی ضروری است

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: اقدامات فرهنگی از حساسیت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و توجه به کیفیت و کمیت آن ضروری است.

وی اظهار داشت: اقدامات و فعالیت های فرهنگی پایه و اساس و در واقع زیرساخت بسیاری از اقدامات اجتماعی است از این رو برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه برای امور فرهنگی می تواند در پیشبرد اهداف جامعه و رشد و توسعه روز افزون آن بسیار موثر باشد.

وی افزود: وحدت رویه و پرهیز از موازی کاری در اقدامات فرهنگی رسیدن به هدف را زودتر و اسان تر کرده و نقشی اساسی در کاهش هزینه ها و صرفه جویی در اعتبارات فرهنگی خواهد داشت.

حجت الاسلام مسعودی با اشاره به اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز مد نظر دارد در تابستان سال جاری 60 هسته فرهنگی را ویژه اوقات فراغت فعال کند گفت: در حال حاضر 30 پایگاه فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرده اند و مابقی نیز در چند روز اینده فعال خواهند شد.

وی مخاطب اصلی هسته های فرهنگی را نوجوانان و جوانان دانست و بر ضرورت برنامه ریزی آگاهانه و هوشمندانه برای این هسته ها تاکید کرد.

وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از موازی کاری در اقدامات فرهنگی تصریح کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی تلاش کرده تا پایگاه ها و هسته های فرهنگی خود را در نقاطی فعال کند که نهاد یا دستگاه دیگری در آنجا فعالیت نداشته باشد تا اقدامات فرهنگی در گستره وسیع تری از استان صورت گیرد.

