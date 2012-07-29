شرایط خاص بازدارنده دنیوی انسان را از درک معرفت دور می کند

حجت الاسلام سیدعباس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انسان برای بهره مندی از نسیم معرفت حق و درک آن باید خود را در مسیر وزش این نسیم قرار داده و خود را مهیای استشمام آن کند.

وی افزود: متاسفانه شرایط خاص بازدارنده دنیوی و تمایلات مادی آدمی را از درک معرفت دور می کند و روح انسان را آنقدر زمخت می کند که دیگر بهره ای از نسیم معرفت حق نداشته باشد.

وی تصریح کرد: تصمیم گیری و اراده نعمت خاص خداوند برای انسان، اشرف مخلوقات است که بی شک حاصل بهره مندی از قدرت درک معرفت حق است بنابراین انسانی که به درک معرفت نائل نشود دچار یاس و نا امیدی و تسویف می شود.

حجت الاسلام حسینی در بیان مفهوم تسویف گفت: تسویف یعنی امروز و فردا کردن و فراموشی در تصمیم گیری و برنامه ریزی که از مهمترین ابزار و آلات شیطان در برابر اراده آدمی است.

وی بر ضرورت ایجاد انس و ارتباط عمیق با قرآن تاکید کرد و گفت: دوری جستن از قران و عدم درک معانی و مفاهیم آیات نورانی وحی موجب می شود انسان بیشتر در معرض انحراف ها و لغزش ها قرار گرفته و در رویارویی با آنها بسیار سست قدم باشند.

کارشناس مسائل مذهبی ضمن تشبیه جستجوگران نسیم معرفت قرآن کریم به تشنگان آب گفت: تا زمانی که فرد احساس تشنگی نداشته و ضرورت تمسک به کلام وحی را درک نکرده باشد، نمی‎تواند از آب زلال معنویت به طور صحیح و کامل استفاده کند.

