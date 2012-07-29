تولید برق از زباله برای ارزش آفرینی/ جنگل سراوان طعمه هیولای زباله

به گزارش خبرنگار مهر، از معضلات شهری باید به عنوان یک فرصت برای توسعه استفاده کرد، افزایش جمعیت و توسعه روز افزون شهرها، همواره با افزایش حجم تولید زباله به ویژه زباله ‌های خانگی همراه بوده و این موضوع شهرداریها را در زمینه جمع ‌آوری و دفن زباله با چالش جدی مواجه کرده است.

در سایه فناوریهای نو، در کنار استفاده از پسماند برای تولید انرژی برق، با تفکیک موادی از زباله که به عنوان پسماندهای خشک شناخته شده ‌اند، امکان بازیافت این پسماندها به صورت کاغذ، مواد پلاستیکی و بازگشت مجدد آنها به چرخه تولید و مصرف فراهم می ‌شود.

جستجوی شیوه های نوین مدیریت پسماند ضرورتی اجتناب ناپذیر

گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت و توسعه شهرها موجب شده تا با روند فزآینده تولید زباله ‌های شهری، کلانشهر‌های کشور چاره کار را نه در راهکار‌های سنتی که در شیوههای نوین مدیریت پسماند جستجو کنند که به جای دفن غیر بهداشتی و انباشت زباله‌ ها در پهنه‌ های باقی مانده از سالها پیش، زباله را نه به عنوان یک تهدید که فرصتی برای بازیافت، ارزش‌ آفرینی و تولید انرژی و مواد با ارزش در فرآیند زندگی شهری می ‌نگرند.

رئیس شورای کلانشهر رشت در این باره گفت: بهره ‌برداری از مواد با ارزش موجود در زباله‌ ها، تولید مواد اولیه و کود از زباله‌ های خشک و‌ تر شهری از بازیافت پسماند شهری فراتر رفته و تولید انرژی یکی از اصلی ‌ترین کارکردهایست که مدیران و مسئولان در شهرهای جهان از طلای کثیف انتظار دارند و برنامه‌ های خود را بر اساس ظرفیتهای موجود آن جستجو می‌ کنند.

محمود مباحی همچنین به مزایایی تولید برق از زباله اشاره کرد و افزود: راه ‌اندازی این نوع نیروگاهها از آلودگی ‌های زیست محیطی جلوگیری می ‌کند.

وی اظهارداشت: اهمیت برق در زندگی امروز بر کسی پوشیده نیست و درست به همین دلیل اصطلاح گنج را برای این زباله‌ها انتخاب کرده‌ اند، گنجی که نه مثل طلا و جواهرات نایاب است و نه مثل نفت خام برای تشکیل به میلیونها سال وقت نیاز دارد.

رئیس شورای شهر رشت ادامه داد: در حال حاضر زباله ‌های شهری در اغلب نقاط کشور به یک معضل زیست محیطی تبدیل شده بنابراین انجام پروژههای متعدد برای تولید انرژی یکی از بهترین راهکارها در این زمینه است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه در اغلب بخش‌ های اقتصادی انرژی برق سهم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین استفاده از این فناوری برای تولید انرژی پاک بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

نیروگاه تولید برق از زباله گامی برای تولیدی انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی

به هر حال دفع زباله و مواد زائد همواره یکی از دغدغه‌ های اصلی جوامع بشری بوده و این موضوع با توجه به افزایش جمعیت و گسترش روزافزون شهرنشینی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

قدیمی‌ ترین و مرسوم‌ ترین روش دفع زباله، دفن آن زیر خاک است و امروزه با توجه به تحقیقات وسیعی که روی محل‌ های دفن زباله و تاثیر آنها بر محیط زیست، خاک و آبهای زیرزمینی انجام گرفته مشخص شده است این روش، روش مناسبی برای دفع زباله به ویژه زباله ‌های جامد شهری نیست.

بدون شک بخشی از زباله ‌های شهری که خشک و به صورت چوب، پلاستیک، شیشه و فلزات هستند قابل بازیافت و استفاده مجدد است ولی همیشه بخش مهمی از زباله‌های شهری را زباله ‌های تر تشکیل می ‌دهد.

گرچه قسمتی از این زباله ‌های ‌تر که معمولا زائدات میوه و غذا هستند، می ‌تواند به کود آلی تبدیل شود ولی باز هم مقدار زیادی از این زباله ‌ها باقی می ‌ماند که تنها راه چاره، دفن کردن آنهاست.

زباله های تر دفن شده در زیر زمین با گذشت زمان به وسیله باکتری ‌ها پوسانده و تجزیه می ‌شوند و از فرآیند تجزیه آنها گازهایی مثل متان، سولفید هیدروژن، دی ‌اکسید کربن و اکسیدهای مختلف نیتروژن به وجود می ‌آید که به طبیعت آسیب می ‌رسانند و موجب آلودگی محیط زیست می ‌شوند.

در این ارتباط یک کارشناس مسائل شهری و زیست محیطی گفت: زباله به معنی یک منبع تولید انرژی قابل استفاده مجدد است، ایران نیز به گفته مسئولان سازمان انرژی های نو در حال برنامه ریزی برای تولید برق از زباله در کشور است.

محمد جواد رشیدی افزود: اجرای این طرح می تواند از یک سو گام موثری در مدیریت مواد زائد شهری و از سوی دیگر برای تامین انرژی و تولید برق که نیاز همیشگی کشور است، اقدامی ارزشمند محسوب شود.

وی اظهارداشت: پیشرفت روزافزون فناوری، توسعه زندگی شهری، تولید ویرانگر زباله های شهری در کلانشهرها و نیاز بیشتر به انرژی پاک برای زیستن از جمله مولفه هایست که استفاده از این نوع نیروگاهها را که از انرژی های تجدیدپذیر مهیا می شوند، اجتناب ناپذیر می کند.

راه اندازی نیروگاههای برق از زباله با یک تیر دو هدف زدن است

این کارشناس مدیریت شهری ادامه داد: در حقیقت راه اندازی نیروگاههای برق از زباله با یک تیر دو هدف زدن است، به طوری که از یک سو فرآیند امحای زباله های شهری انجام و از سوی دیگر از این نوع زباله ها در تولید انرژی پاک بهره گیری می شود.

بدین ترتیب مشکل انرژی امروزه یکی از مشکلات اساسی تمامی کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه است، سوخت رسانی به روستاهای دور افتاده حتی در کشوری مانند ایران که منابع غنی انرژی را در اختیار دارد بسیار مشکل و هزینه بر است.

استفاده از انرژی های تجدید پذیر و محلی یکی از راه حلهای است که امروزه پیشنهاد می شود، ایجاد نیروگاه های تولید برق از زباله یکی از این انرژی های تجدید پذیر است که علاوه بر تولید انرژی باعث ایجاد کودهای کشاورزی، افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه و کنترل بیماریها می شود و یک راهکار مناسب برای دفع مواد زائد جامد است.

معاون عمرانی استاندار گیلان نیز به ساخت نیروگاه تولید برق از زباله در استان خبرداد و گفت: برای ساخت این نیروگاه 50 میلیون یورو اعتبار ارزی و 50 میلیارد تومان اعتبار ریالی اختصاص یافته است.

محمد اکبرزاده با بیان اینکه به دلیل گردشگر پذیر بودن گیلان جمعیت این استان در مواقعی از سال از دو میلیون و 500 هزار نفر به 13میلیون نفر افزایش می یابد، افزود: افزایش جمعیت این خطه موجب انباشت بیشتر زباله می شود که ساخت نیروگاه تولید برق از زباله این مشکل را رفع خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت خرید بخشی از برق تولیدی از زباله را تضمین کرده است، یادآورشد: زباله های شهری یکی از عمده‌ ترین منابع زیست توده که به شکل گسترده در جهان برای تولید انرژی (برق یا حرارت) مورد بهره ‌برداری قرار می‌گیرد، گیلان نیز از این حیث دارای ظرفیتهای مناسبی است.

با وجود این در گیلان زباله ها در خاک دفن یا بیشتر در طبیعت و مناطقی نزدیک شهرها دپو و همینطور در برخی مواقع سوزانده می شوند، همه این راهها برای محیط زیست خطرناک است و باعث فرسایش خاک، آلودگی هوا، زشت کردن طبیعت و نا مناسب شده محیط طبیعی برای حیات وحش می شود.

تولید برق از زباله کار بسیار سودمند و پر منفعتی است

به هر حال امروزه بحث استفاده از زباله ها برای تولید برق به عنوان یکی از انرژی های نو از سوی سازمان انرژی های نو در حال پیگیری است، تولید برق از زباله کار بسیار سودمند و پر منفعتی است که اگر انجام شود برای همه شهروندان مفید خواهد بود.

زندگی انسان بر روی کره خاکی مشکلات زیادی را برای محیط زیست در پی دارد، زباله یکی از مهمترین معضلات است، امروزه استفاده از زباله به عنوان طلای کثیف یکی از مهمترین شاخص های توسعه برای کشورهاست.

استشمام بوی تعفن از زباله ها و اوف اوف کنان رد شده از کنارشان، عادتی قدیمی برای خیلی از شهروندان است و زباله هرچند القابی چون طلای کثیف دارد اما باز هم خیلی ها این سازگاری را با زباله نداشته و ندارند.

به همین دلیل خیلی ها به رها کردن زباله در معابر و تفکیک کردن آنها در مبدا و سر ساعت بیرون گذاشتن آن از منزل توجهی نکرده و زباله تنها در حد زباله مانده است.

راه اندازی نیروگاه برق هم جنبه اقتصادی دارد و هم بهداشتی زیرا برخی از طرح ها فقط ارزش زیست محیطی و بهداشتی دارند ولی نیروگاه برق از زباله می تواند ارزش اقتصادی هم داشته باشد.

تولید برق از زباله ها راهکاریست که پسماندها را در قرن حاضر به طلای کثیف معروف کرده تا آنجا که کشورهای توسعه یافته پول خوبی از این طریق به جیب می زنند.

همچنین با توجه به مشکلات زیست محیطی دفن، ارزش زمین و هزینه های بالای این عملیات و همینطور این نکته که زباله ها منابع تولید انرژی های نو هستند گزینه دفن در کشور های توسعه یافته حذف شده است.

به هر حال تولید برق از زباله تا حدود زیادی کمک شهروندان را می طلبد و در این زمینه باید با آموزش، فرهنگ سازی، اجرای قانون مدیریت پسماند، تعامل با مردم و همکاری شهروندان زباله ها در مبدا جدا سازی شوند تا نسبت به کاهش هزینه های جمع آوری ارزش افزوده، ایجاد شغل، منابع درآمدی پایدار و کاهش اثرات زیست محیطی استفاده بهینه کرد.