کتابت قرآن کریم توسط هنرمندان شهرری/ برپایی جشنواره فیلم مقاومت

زهرا ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این برنامه گفت: کتابت قرآن کریم با عنوان "مشق عشق" به مدت یک هفته در ایام ماه مبارک رمضان در نگارخانه آل احمد مجتمع علوم و فنون شهید رحیمی برگزار می شود.

وی ادامه داد: این برنامه با هدف احیای سنت حضرت عبدالعظیم(ع) در خصوص کتابت قرآن کریم و جهت بخشی به هنر هنرمندان شهرستان ری برای بهره برداری از فضای معنوی این ماه در راستای اعتلای هنری برگزار می شود.

ثبت نام هنرمندان تا 18 مردادماه

سرپرست مجتمع علوم و فنون شهید رحیمی بیان کرد: ثبت نام هنرمندان در "مشق عشق" از طریق مساجد و انجمن سینمای جوان شهرستان ری تا 18 مردادماه انجام می شود و تنها خواستار جذب قلوب، اعتلای دینی و جوشش باطنی هنرمند به سمت مسائل دینی هستیم.

وی با اشاره به زمان تمام شدن کتابت قرآن کریم اضافه کرد: پس از پایان این کار و آماده شدن یک جلد قرآن کریم، این نسخه به حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) اهدا می شود.

برگزاری جشنواره فیلم مقاومت در شهرری

مسئول برنامه ریزی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیگر برنامه های ماه رمضان اشاره کرد و یادآور شد: همزمان با هفته مقاومت جشنواره فیلم هفته مقاومت به مناسبت پیروزی مقاومت لبنان در جنگ 33 روزه پس از افطار، به مدت 7 روز برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه در سالن آمفی تئاتر مجتمع علوم و فنون شهید رحیمی با نمایش یک فیلم همراه با نقد و بررسی فیلم مقاومت توسط انجمن سینمای جوان شهرستان ری برگزار خواهد شد.

برپایی سه نمایشگاه در ماه میهمانی خدا

ملکی با اشاره به برگزاری سه نمایشگاه در طول ماه میهمانی خدا بیان کرد: نمایشگاه عکس انجمن سینمای جوانان شهرستان ریnبا 30 تصویر تا دهمین روز ماه رمضان، نمایشگاه گروهی خوشنویسی با عنوان "بسم الله" با 50 اثر از آثا خوشنویسان تا 20 ماه رمضان و نمایشگاه حوزه هنری شهرستان ری تا 30 ماه میهمانی خدا در نگارخانه جلال آل احمد میزبان علاقه مندان است.

تلاش ما ایجاد فرصت برای هنرمندان است

وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که بستری برای هنرمندان فراهم شود تا آن ها به بهترین شکل فرصت رشد و هنرنمایی داشته باشند و در جایگاه رشد و شکوفایی قرار بگیرند.

سرپرست مجتمع علوم و فنون شهید رحیمی عنوان کرد: با هماهنگی مسئولان فرهنگی تلاش شده تا هنرمندان جذب مجموعه شده و فعالیت هنری داشته باشند و با خبر دادن به آنها از برگزاری جشنواره های کشوری، امکان حضور آن ها را در این جشنواره ها فراهم کنیم تا بتوانند در سطح کشوری نیز خودآزمایی از فعالیت خود داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه اولویت فرهنگی ما بر پایه ارزشهای دینی و انقلابی است، افزود: این موضوع ایجاب می کند که ما در ایام ماه مبارک بیش از این که به فکر چگونگی جذب هنرمندان در این مجموعه باشیم، به این فکر کنیم که چگونه آنها را به سمت مساجد سوق دهیم.