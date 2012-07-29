افزایش 20 درصدی صادرات استان تهران در سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن ظهر شنبه در حاشیه نشست برنامه ریزی استان در محل استانداری تهران در جمع خبرنگاران گفت: ارزش صادرات استان تهران به جز خدمات فنی و مهندسی در سال گذشته برابر با 2.5 میلیارد دلار بود که بعد از استان بوشهر به واسطه داشتن صنایع پتروشیمی، در مقام دوم کشور از لحاظ صادرات قرار دارد.

وی با بیان اینکه برای سال 91 نیز افزایش 20 درصدی صادرات نسبت به سال 90 را پیش بینی کرده ایم، افزود: صادرات عمده استان تهران به 134 کشور جهان شامل خودرو، فرش و صنایع غذایی است.

تمدن عنوان کرد: یکهزار و 115 صادر کننده در استان تهران فعالیت دارند و در مجموع یکهزار و 640 قلم کالای تولیدی را به 134 کشور جهان صادر می کنند.

وی اضافه کرد: میزان صادرات و واردات کشور اکنون به هم نزدیک شده و این اتفاق مبارک باید در استان تهران نیز رخ دهد.

استاندار تهران یادآور شد: به منظور کمک به صادر کنندگان و تشویق آنها مبلغ 50 میلیارد تومان در سال 90 جوایز صادراتی پرداخت شده است.

اعطای جوایز صادراتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان

وی اعطای جوایز صادراتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در اجرای منویات مقام معظم رهبری و در حمایت از تولیدات ملی دانست و گفت: ما باید از توان و ظرفیت بالایی برخوردار باشیم تا بتوانیم بدون صادرات نفت نیز اقتصادی پویا و زنده داشته باشیم.

تمدن اضافه کرد: بعضی از واحدهای صادرکننده ما مشکل سرمایه در گردش دارند که از طریق منابع زود بازده و صندوق توسعه ملی مشکلات برخی از صادر کنندگان مهم استان تهران برطرف می شود.