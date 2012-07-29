هشدار به فرودگاه امام(ره) برای جایگزینی دو مدرسه "سلمان آباد"

به گزارش خبرنگار مهر، بخش فشافویه از توابع شهرستان ری است که متشکل از 37 روستا و با 70 هزار نفر جمعیت در 30 کیلومتری جنوب شهرری و در مسیر جاده قدیم تهران - قم قرار دارد.

روستای سلمان آباد نیز از توابع همین بخش، در 500 متری جنوب شرقی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و در کنار اتوبان تهران - قم و روبه روی شهر حسن آباد قرار دارد و به دلیل آنکه در حریم فرودگاه امام(ره) قرار داشت، منازل مسکونی آن از اهالی خریداری شد و این روستا هم اکنون تقریبا خالی از سکنه است.

مصوبه سفر اول هیئت دولت به استان تهران تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است

این موضوع به طور جدی در سفر اول هیئت دولت به استان تهران طی مصوبه ای توسط رئیس جمهور به مسئولان وقت، تأکید شد تا برای همیشه به پایان برسد ولی تا کنون تمام و به طور کامل اجرایی نشده است.

این روستا در مجاورت فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در طرح توسعه فرودگاه قرار گرفته و طی سه سال گذشته بیش از 90 درصد واحدهای مسکونی روستا تحت تملک فرودگاه قرار گرفته است.

پس از تملک تعدادی از واحدهای مسکونی، همه مراکز درمانی، بهداشتی، اداری و دو باب مدرسه نیز تخلیه و تخریب شد که این خود شروع مشکلات اجتماعی و زیست محیطی برای ساکنان باقیمانده در روستا بود که به نظر می رسد، بیشتر به دلیل حضور افراد متخلف و سودجو ایجاد شده و نیازمند توجه بیشتر مسئولان امر، از جمله مدیران فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) است.

وعده پیگیری جدی مشکلات روستای سلمان آباد

20 آذر 1390 معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ری از پیگیری جدی مشکلات روستای سلمان آباد این شهرستان خبر داد.

علیرضا میرزا بلوچ که به همراه نماینده حوزه معاونت عمرانی فرمانداری و بخشدار فشافویه از وضعیت عمومی روستاهای سلمان آباد بازدید و با برخی از ساکنان باقی مانده دیدار و گفتگو می کرد، افزود: این مشکلات که با توجه به وقفه بوجود آمده در اجرای طرح تملک روستای سلمان آباد بخش فشافویه به وجود آمده، از طریق استانداری، وزارت راه و شهرسازی و فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به عنوان مجری طرح به طور جدی پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط روستا و تخریب واحدهای مسکونی، فضای به وجود آمده، بستری مناسب برای سوء استفاده و تخلف احتمالی افراد فرصت طلب است که باید در اجرای عملیات تملک و همچنین جمع آوری و پاکسازی محوطه روستا تسریع شود.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ری تصریح کرد: فعال شدن مجدد کارگروه طرح تملک روستای سلمان آباد برای تعیین تکلیف اراضی باقیمانده ضروری است.

وی به مردم و ساکنان حریم روستا در به خطر انداختن جان و مال خود هشدار داد و تصریح کرد: مردم باید از ظرفیتهای به وجود آمده مسکن مهر در تأمین مسکن و سرپناه استفاده کنند.

حل مشکلات اهالی روستا، یکی از دغدغه های اصلی مسئولان فرودگاه امام(ره)

تنها 9 روز بعد، در 29 آذر 1390 مسئول عملیات فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) که به نمایندگی از مدیرکل فرودگاه در جلسه شورای آموزش و پرورش بخش فشافویه شرکت کرده بود، گفت: حل مشکلات اهالی روستای سلمان آباد، یکی از دغدغه های اصلی مسئولان فرودگاه است.

نادر افشار افزود: برای اجرای طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام(ره) مسائلی مانند روستای سلمان آباد وجود دارد که باید به طور کامل این مشکل برطرف شود و مسئولان فرودگاه امام(ره) هرگونه آمادگی برای همکاری با مسئولان برای حل مشکلات روستای سلمان آباد را دارند و امیدواریم این مشکل به طور کامل حل شود.

امید به عملیاتی شدن تعهد فرودگاه برای ساخت دو مدرسه

مسئول عملیات فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) ادامه داد: در حال حاضر در فرودگاه امام(ره) مبالغ زیادی برای ساخت وساز و طرح توسعه هزینه می شود و امیدواریم که با حل مشکلات فرودگاه، مسئولان بتوانند به تعهد خود مبنی بر ساخت دو مدرسه در بخش حسن آباد عمل کنند.

سوم بهمن 1390 نیز فرماندار شهرستان ری در بازدید از فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) تأکید کرد: با تملک روستای سلمان آباد، طرح توسعه این فرودگاه شتاب می گیرد.

امیر حسین باقرنژاد که در این روز به همراه معاونان فرماندار و بخشدار فشافویه با حضور مدیرکل فرودگاه و معاونان وی، موضوع تملک روستای سلمان آباد بخش فشافویه را بررسی کرد، با تأکید بر ضرورت فعال شدن مجدد کارگروه تملک اراضی و فراهم شدن بستر لازم برای تملک واحد های باقیمانده، تملک واحدهای عمومی روستا، به خصوص واحدهای آموزشی را برای احداث مدارس جدید در بخش فشافویه با توجه به ساختار جدید 3-3-6 و واگذاری واحدهای مسکن مهر در بخش فشافویه بسیار مؤثر و لازم دانست.

تملک 409 واحد با کاربری های مسکونی، تجاری و دامداری



مدیرکل فرودگاه بین المللی امام خمینی نیز در این بازدید، با اشاره به طرح توسعه و تملک روستای سلمان آباد در باند جنوبی فرودگاه افزود: خوشبختانه با تلاشهایی که در مجموعه فرمانداری شهرستان ری و فرودگاه امام(ره) در قالب کارگروه طرح تملک انجام داده اند، تعداد 409 واحد با کاربری های مسکونی، تجاری و دامداری با اعتباری بالغ بر 230 میلیارد تومان تملک شده است.

مرتضی دهقان ادامه داد: با توجه به شرایط خاص روستا، با پیگیری های مستمر از وزارت راه و شهرسازی و استانداری تهران، زمینه اختصاص یافتن اعتبار برای تملک اراضی باقیمانده در داخل بافت و اراضی کشاورزی واقع در طرح فرودگاه فراهم شده است.

فرودگاه امام(ره) به تعهد خود برای ساخت مدرسه در حسن آباد عمل نکرد

13 تیرماه 1391 که حدود هفت ماه از وعده پیگیری جدی مشکلات روستای سلمان آباد توسط معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ری در 20 آذر 1390 می گذشت، رئیس اداره آموزش و پرورش بخش فشافویه با اشاره به اینکه روستای سلمان آباد به دلیل قرار گرفتن در حریم فرودگاه امام(ره) تخریب شد، گفت: بر همین اساس مقرر شد که فرودگاه دو باب مدرسه در حسن آباد بسازد یا هزینه آن را پرداخت کند که تاکنون به تعهد خود عمل نکرده است!

حبیب الله قربانی مهر در جلسه شورای آموزش و پرورش بخش فشافویه افزود: دو باب مدرسه در روستای سلمان آباد به دلیل طرح توسعه فرودگاه امام خمینی(ره) تخریب شد و هم اکنون کمبود کلاس های درس مشکلاتی را برای ساماندهی دانش آموزان ایجاد کرده است.

وی تأمین فضای آموزشی برای دانش آموزان را از دغدغه های اصلی ذکر کرد و اظهار داشت: از مسئولان طرح تملک فرودگاه امام(ره) که کاملا در جریان این امر قرار دارند، بارها درخواست کردیم این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص نشده است.

250 دانش آموز طی سه سال گذشته برای تحصیل به شهر حسن آباد می روند

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش فشافویه تصریح کرد: دو باب مدرسه روستای سلمان آباد در مجموع 12 کلاس درس داشت با 250 دانش آموز داشت که طی سه سال گذشته برای تحصیل به شهر حسن آباد می روند.

وی با اشاره به کمبود واحد آموزشی در این بخش گفت: هم اکنون بخش فشافویه دارای شش هزار و 900 دانش آموز در قالب 32 مدرسه شامل 19 مدرسه ابتدایی، 9 راهنمایی و چهار مدرسه مقطع متوسطه است که این بخش بر خلاف مناطق دیگر، همه ساله به دلیل وجود شهرک صنعتی و ساخت مسکن مهر با رشد 10 درصدی تعداد دانش آموز روبرو است.

تراکم دانش آموزان در کلاس ها زیاد است

قربانی مهر حدود یک ماه بعد، یعنی هشت ماه بعد از وعده جدی حل مشکلات و چند سال از گذشت مصوبه و تأکید رئیس جمهور در سفر اول هیئت دولت به استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه طرح 6-3-3 بدون هیچ گونه مشکلی در بخش فشافویه حل شده اما در خصوص دو مدرسه که در طرح توسعه فرودگاه قرار گرفته و مدیران فرودگاه، دو سال پیش متعهد شدند که دو باب مدرسه بسازند یا ارز ش ریالی آن را پرداخت کنند، هنوز تعهد بی عمل محسوب می شود.

وی افزود: چندین جلسه نیز در این خصوص برگزار شد و ماجرا در شورای آموزش و پرورش استان تهران نیز مطرح شده و مصوب شد که جلسه ای در منطقه برگزار شده و به تفاهماتی برسیم.

این مسئول اضافه کرد: با انتقال دانش آموزان سلمان آباد به شهر حسن آباد، مدارس دیگرمان با تراکم بالای دانش آموزی مواجه شده است.

از شهریور 90 به طور جدی با کمک بخشدار فشافویه وارد عمل شدیم

وی یادآور شد: وقتی تعلل مدیران فرودگاه بر خلاف مصوبات و تفاهم نامه ها دیده شد، از شهریور 90 به طور جدی با کمک بخشدار فشافویه وارد عمل شدیم و مجدانه پیگیر این موضوع هستیم.

قربانی مهر ادامه داد: در کارگروهی که در فرمانداری شهرستان ری برگزار شد، مصوب شد که مسئولان فرودگاه یا دو مدرسه داخل شهر حسن آباد بسازند یا رزش ریالی آن را پرداخت کنند که متأسفانه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

آسیب جدی برای دانش آموزان و معلمان و مسئولان از لحاظ آموزشی و پرورشی

وی بیان داشت: این دو مدرسه 250 دانش آموز داشت و هر مدرسه شش کلاسه بود که البته در حال حاضر، دانش آموزی بدون مدرسه نیست، اما تراکم دانش آموزان در کلاسها زیاد است و این امر، از لحاظ آموزشی و پرورشی آسیب جدی برای دانش آموزان و معلمان و مسئولان محسوب می شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش فشافویه تأکید کرد: مدیران فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) باید به تعهدات خود عمل کنند وگرنه باید پاسخگوی تبعات فرهنگی و اجتماعی این عدم اجرای تعهداتشان باشند.

بررسی طرح تملیک در هفته گذشته و هشدار به فرودگاه امام(ره) برای جایگزینی دو مدرسه

هفته گذشته، به منظور بررسی طرح تملیک روستای "سلمان آباد" به ویِژه تعیین وضعیت دو مدرسه این روستا، نشستی با حضور حجت الاسلام رحیم علی بخشی نهاوندی امام جمعه حسن آباد، کریم رئوف بخشدار فشافویه، حبیب الله قربانی مهر رئیس آموزش و پرورش منطقه فشافویه، محمد مجیدی مشاور حقوقی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، علی عاشوری معاون توسعه و مدیریت منابع و احمد قریب دوست کارشناس حقوقی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این نشست، از آنجا که منطقه فشافویه با کمبود فضای آموزشی مواجه است و با تملیک روستای سلمان آباد، اهالی روستا در شهر حسن آباد ساکن شده اند و از طرفی با افزایش جمعیت منطقه و واگذاری مسکن مهر، این محدودیت نمود بیشتری خواهد یافت، راهکارهایی به منظور تأمین فضای آموزشی مورد نیاز منطقه ارائه شد که تمرکز بیشتر روی دو مدرسه روستای "سلمان آباد" بود.

تصمیم نهایی این نشست نیز این بود که مدیران فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در اسرع وقت، بودجه مورد نیاز برای احداث فضای آموزشی جایگزین را تأمین کنند و در غیر این صورت، آموزش و پرورش مجبور می شود مدارس این روستا را مرمت کرده ومورد بهره برداری قرار دهد.

مسکن مهر حسن آباد و فشافویه و الزام به گسترش فضاهای آموزشی

بدون شک، احداث فضاهای آموزشی در طرح های مسکن مهر الزامی ‌بوده و ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر محسوب می شود که نیازمندی آن در آینده، بیشتر احساس می ‌شود.

کمبود فضاهای آموزشی در چنین مجموعه‌ هایی شاید در کوتاه مدت بروز و عینیت واقعی پیدا نکند، اما در دراز مدت برای ساکنان مسکن مهر و فرزندان آنها مشکلاتی به وجود می‌آورد که شایسته است از هم‌ اکنون به فکر آینده بوده و با احداث فضاهای آموزشی سعی شود، از بروز مشکل پیشگیری شود.

مشکلات به وجود آمده در روستای "سلمان آباد" و مهاجرت روستاییان به شهر، همچنین مهاجرت های بی رویه به شهرها و شهرکهای اقماری اطراف پایتخت، الزام به گسترش فضاهای آموزشی را به خصوص در طرح های مسکن مهر، ضروری تر می کند.

تلاش برای رسیدن به وضعیت ایده آل فرودگاه امام(ره)نباید به قیمت پایمال شدن حقوق مردم باشد

فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در حوزه سرزمینی ری است و با توجه به تردد مسافران خارجی در این فرودگاه، تابلو و نماد کشور معرفی می شود و همه باید برای رسیدن به وضعیت ایده آل و مطلوب در این فرودگاه با توجه به استانداردهای جهانی تلاش کنند.

اما نکته مهم اینجاست که ارتقای فرودگاه امام(ره) از لحاظ وسعت و استانداردهای بین المللی، نباید به قیمت پایمال شدن حقوق مردم تمام شده و حقوق مسلمی مانند داشتن فضای آموزشی مطلوب روستاییان و شهرهای مجاور این فرودگاه بین المللی، نادیده گرفته شود.

مدیران فرودگاه امام(ره) باید با توجه به تعلل چند ساله در تعهدات خود به مردم "سلمان آباد" و مسئولان فشافویه و حسن آباد و شهرستان ری، اقدامات لازم را برای احداث مدارس جدید در بخش فشافویه انجام دهند.

جالب اینجاست که طی سه سال گذشته، جلسات بسیاری برای رفع این مشکل تشکیل شده و هر بار هم مسئولان فرودگاه امام(ره) آمادگی خود را برای هر گونه همکاری اعلام کرده اند ولی این آمادگی ها تاکنون تنها در حد سخنی بیش نبوده است.

به طور حتم، طی دو ماه آینده و با شروع سال جدید، کاستی ها و کمبودهای سرانه های آموزشی و نبود فضاهای آموزشی کافی، دغدغه دانش آموزان، مدیران آموزش و پرورش و والدین خواهد شد که در این میان، تعلل و دادن وعده های بی عمل مدیران فرودگاه امام خمینی(ره)، نقش پر رنگتری بر افکار عمومی خواهد نشاند.

علیرضا مهدی زاده/ مینا شمسی