روز نهم؛ طلب رحمت خداوند و هدایت به واسطه دلایل روشن

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از بزرگترین سعادتهای بشر این است که مشمول رحمت الهی قرار بگیرد و آن رحمت، رحمتی است که همه عالم را فرا گرفته، رحمتی که واسعه است؛ عظمت و گستردگی رحمت خدا بی پایان است.

دعاى روز نهم ماه مبارک رمضان

اَللّهُمَّ اجْعَلْ لی فیهِ نَصیباً مِن رَحْمَتِکَ الواسِعَهِ، وَاهْدِنی فیهِ لِبَراهینِکَ السّاطِعَهِ، وَخُذ بِناصِیَتی اِلى مَرْضاتِکَ الجامِعَهِ، بِمَحَبَّتِکَ یا اَمَلَ المُشْتاقینَ.

ای خدا، مرا نصیبی از رحمت واسعه خود عطا فرما و به ادله روشن خود هدایت فرما و پیشانی مرا بگیر و به سوی رضا و خشنودی که جامع است سوق ده، به حق دوستی و محبتت، ای آرزوی مشتاقان.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: ذات حضرت حق در سوره مبارکه اعراف می فرماید: " رحمت الهی نه فقط انسان، که همه را در بر گرفته است"؛ خوشا به حال کسانی که از این رحمت بهره مند شوند.

وی ادامه داد: رحمت الهی دو نوع است: رحمت عام و رحمت خاص؛ رحمت عام، رحمتی است که همه موجودات را در بر می گیرد، مانند خورشیدی که بر همه طلوع می کند و باران که بر همه می بارد؛ اما رحمت خاص انسانهای مؤمن را آن هم با دو خصوصیت مهم در برمی گیرد.

امام جمعه موقت ورامین افزود: در آیه شریفه "بسم الله الرحمن الرحیم" رحمان همان رحمت عام الهی است که شامل حال مؤمن و کافر می شود اما "رحیم" آن رحمت خاص خداست که فقط شامل حال مؤمنان می شود و در قیامت فقط آنها بر سر سفره رحمت الهی می نشینند.

ایمان و عمل صالح مشمول رحمت خاص الهی می شوند

وی عنوان کرد: اگر می گوییم مسلمان یا شیعه هستیم، باید طوری عمل کنیم که رحمت الهی شامل حال ما شود؛ ذات حضرت حق می فرماید: "رحمت خاص الهی شامل حال افرادی می شود که دو نشانه ایمان و عمل صالح را داشته باشند".

حجت الاسلام محمودی ادامه داد: نمی شود که اهل گناه باشیم و از رحمت خاص الهی برخوردار شویم؛ اگر شخصی اسمش مسلمان باشد ولی بی نماز باشد، اهل رشوه و حرام خواری باشد، مشمول رحمت خاص الهی نمی شود.

"ظاهر" افراد، یکی از نشانه های "باطن" است

وی یادآورشد: گاهی مواقع افراد به ظواهر دین مطلع نیستند، برخی می گویند قلب ما پاک است؛ قرآن این موضوع را رد می کند و می فرماید: "از قلب پاک، عمل پاک سر می زند"؛ ظاهر افراد، یکی از نشانه های باطن است.

امام جمعه موقت ورامین افزود: ماه رمضان، بهترین فرصت برای انجام اعمال نیک و ترک گناه است؛ خوشا به حال کسانی که از این فرصت استفاده می کنند؛ پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) فرمود: "بدا به حال کسی که در ماه رمضان مشمول رحمت خدا واقع نشود"؛ کسی که ماه رمضان را درک کند و آمرزیده نشود، از رحمت خدا دور است یعنی مشمول رحمت نخواهد شد.

اهل بیت(ع) از ابعاد رحمت الهی هستند

وی عنوان کرد: یکی از ابعاد رحمت الهی اهل بیت(ع) هستند؛ در ادعیه و روایات می گوییم: "سلام بر شما! ای کسانی که اهل بیت(ع) هستید که رحمت الهی به وسیله شما بر ما نازل می شود"؛ وقتی پیغمبر(ص) در ورود ماه رمضان برای مردم سخن می گوید، می فرماید: "ماه خدا آمد، ماهی که در آن برکت وجود دارد، ماه رحمت الهی است" و می گوید از این رحمت الهی استفاده کنید.

حجت الاسلام محمودی افزود: همچنین رسول اکرم(ص) فرمودند: "آدم بدبخت آن کسی است که ماه رمضان بر او بگذرد و مشمول رحمت و غفران الهی نشود".

رحمت الهی امروز، امام زمان(عج) است

وی گفت: در ماه مبارک رمضان یادی از امام زمان(عج) کنیم، به دلیل اینکه رحمت الهی امروز امام زمان(عج) است. روزه داران همیشه به یاد امام زمان(عج) باشند؛ روزها و شبهایمان نباید بی یاد امام عصر(عج) سپری شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران اضافه کرد: در دعای روز نهم می خوانیم: "خدایا مرا به سوی دلیلهای درخشانت، راهنمایی کن"؛ دلیلهای درخشان خدا چیست؟ تفکر در طبیعت، آیات الهی، تفکر در خود و زندگی، ما را به خدا می رساند.

وی با اشاره به اینکه "امام صادق(ع) کتابی به نام "توحید مفضل" دارند و نیاز است که این کتاب در هر خانه ای وجود داشته باشد"، گفت:مهمترین مشکل ما این است که ریشه معارفمان در برخی جاها می لنگد و هنوز خدا را نشناخته ایم.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: امام صادق(ع) فرمودند: "ائمه و اوصیای پیامبر(ص) درهای خدایند که باید از آنجا داخل شد"؛ ما اگر می خواهیم به باب معرفت الله و به دریای معرفت الهی وارد شویم، باید از درب ائمه(ع) داخل شویم.

وی بیان داشت: خدا به وسیله ائمه(ع) اتمام حجت کرده و در یک روایت دیگر، امام باقر(ع) فرمود: "ما ائمه، حجت و نام خداییم، ما زبان و چشم و راه خداییم".

اهل بیت(ع) یکی از مهمترین راهها و جلوه های حقیقت فرامین واسعه پروردگار هستند

حجت الاسلام محمودی افزود: پس اگر می خواهیم به فرامین واسعه پروردگار راهنمایی شویم، یکی از مهمترین راهها و جلوه های این حقیقت واسعه، اهل بیت(ع) هستند.

وی اظهار داشت: فراز دیگر دعا این است که "خدایا مرا به سوی موجبات خشنودیت سوق بده"؛ این پیشانی مرا بگیر و به آن طرف که رضای تو در آن است، مرا به آن سو ببر"؛ خیلی مهم است که انسان خود را در راه رضای خداوند قرار دهد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: اگر محبت و اگر لطف حضرت حق نبود ما از خود چیزی نداشتیم؛ انشاءالله محبت الهی روز به روز بیشتر شامل حال ما بشود و از لطف پروردگار، بیشتر بهره مند شویم.